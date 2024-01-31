كأنه زلزال.. شهود عيان على حادث الطالبية: سمعنا صوت انفجار قوي|صور

كشف شهود العيان في حادث الطالبية تفاصيل مروعة، حيث وقع انفجار في إحدى الشقق السكنية بشارع العروبة في الطالبية نتج عنها تحطم حوائط عقار وتهشم 3 سيارات وإصابة 13 شخصا جراء الحادث.

شهود العيان يكشفون تفاصيل حادث الطالبية

وقالت إحدى شهود العيان، إنه في ساعات الصباح الأولى استمعت لدوى انفجار في العقار مسرح الحادث، نتج عنه اهتزاز في العقارات وكأنه زلزال، وهرعت هي وأسرتها إلى خارج العقار لتفقد الأمر ليتضح لهم اشتعال النيران في شقة سكنية بالطابق الأرضي تدار كمصنع صابون.

وتابعت شاهدة العيان لـ صدى البلد، أنها شاهدت شخصا من الأهالي قاطني العقار مسرح حادث الطالبية، أثناء سقوط بعض الحوائط عليه واشتعال النيران فيه، وتم نقله سريعا إلى المستشفى لمحاولة إنقاذه، كما تم فصل الكهرباء والغاز عن المنطقة فور وقوع الحادث، وأنها لا تعلم سبب الانفجار الذي أدي إلى وقوع حادث الطالبية.

حادث الطالبية

فيما أشار شاهد عيان على حادث الطالبية، إلى أن العقار به شقة يدار فيها مصنع كيماويات لإنتاج الصابون، وأنه سمع دوي انفجار في ساعات الصباح الأولى وأن الحماية المدنية قامت بإخراج إسطوانات كيماوية تساعد في أعمال المصنع، وأن الإنفجار سببه اسطوانات الكيماويات التي تم إخراجها من العقار، مشيرا إلى أنه كان يساعد في إخراج المصابين من العقار والذين بلغ عددهم أكثر من 10 مصابين.

انتقلت أجهزة أمن الجيزة، بإشراف اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، إلى موقع حادث الطالبية وتبين من المعاينة وقوع انفجار داخل مصنع صابون في العقار، في الطابق الأرضي نتج عنه انهيار حوائط المنزل والعقارات المجاورة وتحطم 3 سيارات جراء الحادث.

حادث الطالبية

كما تبين من التحريات التي باشرها اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إصابة 13 شخصا جراء الحادث، بين أطفال، حيث وقع الحادث في عقار مكون من 6 طوابق في الطابق الأرضي الذي يدار فيه شقة لانتاج الصابون ورجحت التحريات وقوع انفجار في اسطوانات الكيماويات المستخدمة في المصنع.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا بوقوع حادث انفجار مدوي في أحد المباني بمنطقة الطالبية، وعلى الفور أمر اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال والفحص وكشف ملابسات حادث الطالبية.

حادث الطالبية

وانتقلت الأجهزة الأمنية في الجيزة إلى موقع البلاغ في منطقة الطالبية، حيث تبين من المعاينة الأولية وقوع حادث انفجار في أحد المباني ومصرع طفلتين وإصابة 13 شخصا جراء الحادث، وانتقلت سيارات الإسعاف والحماية المدنية إلى موقع الحادث وجاري استكمال التحريات والتحقيقات في واقعة الطالبية.

وتبين من المعاينة والتحريات الأولية في حادث الطالبية، مصرع طفلتين وإصابة 13 شخصا جراء الحادث، وتم السيطرة على النيران وفصل الكهرباء والغاز عن الشارع لحين استكمال المعاينة واجراء التحقيقات.

وانتقلت قيادات مديرية أمن الجيزة إلى موقع حادث الطالبية برفقة قيادات محافظة الجيزة ورئاسة الحي، فور وقوع الحادث حيث تبين من المعاينة الأولية أن الحادث وقع نتيجة انفجار شديد في أحد طوابق العقار الذي تهشمت أجزاء منه فور وقوع الحادث وتحرر الممحضر اللازم وجرى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.