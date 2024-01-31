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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تحت حراسة مشددة.. التحفظ على مالك مصنع الصابون في حادث انفجار الطالبية

حادث الطالبية
حادث الطالبية

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تفاصيل جديدة في حادث الطالبية، حيث تبين إصابة 13 شخصا بحروق متفرقة في أنحاء الجسد واختناقات بسبب الانفجار الذي وقع في مصنع صابون بالطابق الأرضي بأحد العقارات المكونة من 6 طوابق.

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تفاصيل حادث عقار الطالبية

وقالت تحريات ومعاينة أجهزة أمن الجيزة، في حادث الطالبية والتي أجريت بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن الحادث نتج عنه تاهشم حوائط من العقار مسرح الحادث وايضا من الحوائط الفاصلة بينه وبين العقارات المجاورة، وتهشم 3 سيارات في الحادث.

وشرحت التحريات في حادث الطالبية أن الطابق الأرضي في العقار مسرح الحادث به مصنع صابون يحتوي على مواد كيميائية تستخدم في صناعة الصابون وأن الانفجار حدث في المصنع، وأصيب صاحب المصنع - مالك العقار - بإصابات متفرقة وحروق وتم التحفظ عليه في المستشفى تحت حراسة مشددة.

انتقلت أجهزة أمن الجيزة، بإشراف اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، إلى موقع حادث الطالبية وتبين من المعاينة وقوع انفجار داخل مصنع صابون في العقار، في الطابق الأرضي نتج عنه انهيار حوائط المنزل والعقارات المجاورة وتحطم 3 سيارات جراء الحادث.

كما تبين من التحريات التي باشرها اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إصابة 13 شخصا جراء الحادث، بين أطفال، حيث وقع الحادث في عقار مكون من 6 طوابق في الطابق الأرضي الذي يدار فيه شقة لانتاج الصابون ورجحت التحريات وقوع انفجار في اسطوانات الكيماويات المستخدمة في المصنع.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا بوقوع حادث انفجار مدوي في أحد المباني بمنطقة الطالبية، وعلى الفور أمر اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال والفحص وكشف ملابسات حادث الطالبية.

وانتقلت الأجهزة الأمنية في الجيزة إلى موقع البلاغ في منطقة الطالبية، حيث تبين من المعاينة الأولية وقوع حادث انفجار في أحد المباني ومصرع طفلتين وإصابة 13 شخصا جراء الحادث، وانتقلت سيارات الإسعاف والحماية المدنية إلى موقع الحادث وجاري استكمال التحريات والتحقيقات في واقعة الطالبية.

وتبين من المعاينة والتحريات الأولية في حادث الطالبية، مصرع طفلتين وإصابة 13 شخصا جراء الحادث، وتم السيطرة على النيران وفصل الكهرباء والغاز عن الشارع لحين استكمال المعاينة واجراء التحقيقات.

وانتقلت قيادات مديرية أمن الجيزة إلى موقع حادث الطالبية برفقة قيادات محافظة الجيزة ورئاسة الحي، فور وقوع الحادث حيث تبين من المعاينة الأولية أن الحادث وقع نتيجة انفجار شديد في أحد طوابق العقار الذي تهشمت أجزاء منه فور وقوع الحادث وتحرر الممحضر اللازم وجرى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الطالبية تحطم 3 سيارات حادث حادث انفجار صاحب المصنع

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