بعد معاينة النيابة.. صدى البلد في موقع حادث انفجار الطالبية| صور مروعة

عاينت النيابة العامة في الجيزة موقع حادث انفجار الطالبية، حيث وقع حادث انفجار في الطابق الأرضي بأحد العقارات بمنطقة الطالبية، نتج عنه تهشم 3 سيارات وإصابة 13 شخصا وكذا تحطم بعد الحوائط في العقار والعقار المجاور ليه، وإنتقل موقع صدى البلد إلى موقع الحادث لمتابعة التطورات.

صدى البلد في موقع حادث الطالبية

ورصدت كاميرات صدى البلد الخسائر التي خلفها انفجار مصنع الصابون والكيماويات المتواجد في الطابق الأرضي في العقار المنكوب، وكذا السيارات المهشمة اسفل العقار، حيث طال حادث الطالبية العقار المجاور له وايضا العقارات المواجهة وسيارة ميكروباص كانت متوقفة في الصف الأخر.

أخلت الجهات المعنية في الجيزة عقارين في حادث الطالبية من السكان، وذلك بعد وقوع انفجار في الطابق الأرضي بواحد من العقارين، في ساعات الصباح الأولى، وتبين من المعاينة والتحريات التي أجرتها أجهزة أمن الجيزة، بإشراف اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تصدع عقارين أحدهما من 6 طوابق الذي وقع به حادث الطالبية، والآخر 4 طوابق بجواره، حيث تبين تصدع العقارين في الحادث، وتم إخلاؤهما من السكان.

و أصيب جراء حادث الطالبية، “زينب. أ”، 40 سنة، و"محمد. ص"، 30 سنة، و"ياسين. م"، 46 سنة، و"أحمد. ع"، 13 عاما، وشقيقتيه نور، 11 سنة، وتاليا، 6 سنوات، وأيضا “زينب. أ”، 40 سنة، و"محمود. ع"، 37 سنة، وأبنائه عبد الله، 10 سنوات، وياسمين، 12 عاما، وسما، 7 سنوات، و"هاجر. ع"، 30 سنة، وطفلة بالغة من العمر 3 أعوام.

طلبت النيابة في الجيزة تحريات المباحث حول حادث الطالبية، وطلبت ملف العقار من المحافظة، كما استعلمت عن أوراق وملف مصنع الصابون المتواجد في الطابق الأرضي، والاستماع لأقوال المصابين متى تسمح حالتهم الصحية بذلك وانتداب الأدلة الجنائية لفحص الحادث وكشف الملابسات.

وكشفت المعاينة الأولية لأجهزة أمن الجيزة في حادث الطالبية، وقوع انفجار في شقة تدار لصناعة الصابون، نتج عنه اشتعال النيران في العقار المتواجد فيه وتهشم بعض حوائط الشقق السكنية في العقار التي سقطت على سيارات نتج عنها تهشمها.

وانتقلت أجهزة أمن الجيزة، بإشراف اللواء هشام أبو النصر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، إلى موقع حادث الطالبية، وتبين من المعاينة وقوع انفجار داخل مصنع صابون في العقار، في الطابق الأرضي نتج عنه انهيار حوائط المنزل والعقارات المجاورة وتحطم 3 سيارات جراء الحادث.

كما تبين من التحريات التي باشرها اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إصابة 13 شخصا جراء الحادث، بين أطفال، حيث وقع الحادث في عقار مكون من 6 طوابق في الطابق الأرضي الذي يدار فيه شقة لإنتاج الصابون ورجحت التحريات وقوع انفجار في أسطوانات الكيماويات المستخدمة في المصنع.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ بوقوع حادث انفجار مدوٍ في أحد المباني بمنطقة الطالبية، وعلى الفور أمر اللواء هشام أبو النصر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، بسرعة الانتقال والفحص وكشف ملابسات حادث الطالبية.

وانتقلت الأجهزة الأمنية في الجيزة إلى موقع البلاغ في منطقة الطالبية، حيث تبين من المعاينة الأولية وقوع حادث انفجار في أحد المباني وإصابة 13 شخصا جراء الحادث، وانتقلت سيارات الإسعاف والحماية المدنية إلى موقع الحادث، وجار استكمال التحريات والتحقيقات في واقعة الطالبية.

وتبين من المعاينة والتحريات الأولية في حادث الطالبية، إصابة 13 شخصا جراء الحادث، وتم السيطرة على النيران وفصل الكهرباء والغاز عن الشارع لحين استكمال المعاينة واجراء التحقيقات، وانتقلت قيادات مديرية أمن الجيزة إلى موقع حادث الطالبية برفقة قيادات محافظة الجيزة ورئاسة الحي، فور وقوع الحادث حيث تبين من المعاينة الأولية أن الحادث وقع نتيجة انفجار شديد في أحد طوابق العقار الذي تهشمت أجزاء منه فور وقوع الحادث، تحرر المحضر اللازم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.