ضحية جديدة.. تطور عاجل بشأن انفجار مصنع صابون بالطالبية

شهد حادث انفجار عقار الطالبية تطورات جديدة؛ بعد ارتفاع عدد الضحايا إلى 2، بعد وفاة مالك مصنع الصابون المتسبب في الانفجار، ليلحق بالطفلة التي توفيت متأثرة بإصابتها.

وكانت طفلة في عقدها الأول، قد لفظت أنفاسها الأخيرة داخل المستشفى الذي نقلت إليه بعد الحادث، متأثرة بإصابتها في انفجار مصنع الصابون، الذي خلَّف 15 مصابا، بينهم الطفلة وصاحب المصنع.

وأجرت النيابة الإدارية بالجيزة، القسم الأول، معاينةً لموقع العقار الكائن في شارع المَنحَل بمنطقة الطالبية بمحافظة الجيزة؛ إثر وقوع انفجار بالعقار؛ أسفر عن إصابة عددٍ من المواطنين بإصابات متفرقة، وذلك بناءً على توجيهات المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، حيال ما رصده مركز الإعلام والرصد بالهيئة.

وانتقل المستشار عمرو الشرقاوي مدير النيابة الإدارية بالجيزة القسم الأول، على رأس فريق من أعضاء النيابة، ضم كلًا من: إسلام عبد النعيم رئيس النيابة، ومعتز كوكة رئيس النيابة، محمد معتمد وكيل النيابة، وفاء طنطاوي وكيل النيابة، مريهان خالد وكيل النيابة، إلى موقع العقار، لإجراء المعاينة، ظهرا.

وتبين من المعاينة، أن الانفجار قد وقع أسفل العقار رقم 8 شارع المَنحَل بمنطقة الطالبية، في مرأب مخصص لسيارات قاطني العقار، وتسبب في إصابة 15 مواطنًا بإصابات متفرقة، نقلوا إلى مستشفيي الهرم والحوامدية، وبعضهم في حالات حرجة ومنهم صاحب العقار، كما أسفر الانفجار عن تهدم حوائط الدور الأرضي والأول للعقار، وتضرر عقارين مجاورين له من آثار الانفجار.