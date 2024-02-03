عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضحية جديدة.. تطور عاجل بشأن انفجار مصنع صابون بالطالبية

صدى البلد

شهد حادث انفجار عقار الطالبية تطورات جديدة؛ بعد ارتفاع عدد الضحايا إلى 2، بعد وفاة مالك مصنع الصابون المتسبب في الانفجار، ليلحق بالطفلة التي توفيت متأثرة بإصابتها.

وكانت طفلة في عقدها الأول، قد لفظت أنفاسها الأخيرة داخل المستشفى الذي نقلت إليه بعد الحادث، متأثرة بإصابتها في انفجار مصنع الصابون، الذي خلَّف 15 مصابا، بينهم الطفلة وصاحب المصنع.

وأجرت النيابة الإدارية بالجيزة، القسم الأول، معاينةً لموقع العقار الكائن في شارع المَنحَل بمنطقة الطالبية بمحافظة الجيزة؛ إثر وقوع انفجار بالعقار؛ أسفر عن إصابة عددٍ من المواطنين بإصابات متفرقة، وذلك بناءً على توجيهات المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، حيال ما رصده مركز الإعلام والرصد بالهيئة.

وانتقل المستشار عمرو الشرقاوي مدير النيابة الإدارية بالجيزة القسم الأول، على رأس فريق من أعضاء النيابة، ضم كلًا من: إسلام عبد النعيم رئيس النيابة، ومعتز كوكة رئيس النيابة، محمد معتمد  وكيل النيابة، وفاء طنطاوي وكيل النيابة، مريهان خالد وكيل النيابة، إلى موقع العقار، لإجراء المعاينة، ظهرا.

وتبين من المعاينة، أن الانفجار قد وقع أسفل العقار رقم 8 شارع المَنحَل بمنطقة الطالبية، في مرأب مخصص لسيارات قاطني العقار، وتسبب في إصابة 15 مواطنًا بإصابات متفرقة، نقلوا إلى مستشفيي الهرم والحوامدية، وبعضهم في حالات حرجة ومنهم صاحب العقار، كما أسفر الانفجار عن تهدم حوائط الدور الأرضي والأول للعقار، وتضرر عقارين مجاورين له من آثار الانفجار.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا الآن|مفاجأة قريبة في سعر الدولار بعد قرار المركزي وتصريحات صندوق النقد

بتهمة التشهير بشخصيات عامة.. لحظة ايداع مطربة عربية شهيرة في السجن.. فيديو

الأرصاد تُحذر من ظاهرة جوية خطيرة تُهدد القاهرة وبعض المحافظات

50 جنيهًا دفعة واحدة.. تحرك عاجل لأسعار الدواجن بالأسواق.. تفاصيل

صدمة قوية.. إصابة نجم دفاع الزمالك في مران الفريق اليوم ونقله للمستشفى

1000 جنيه|تراجع أسعار الذهب بعد ساعات من قرار المركزي.. وعيار 21 مفاجأة

ننتظر رد هذا اللاعب| الزمالك يتجاهل رمضان صبحي في ملف الصفقات الجديدة

السكر يواصل قفزاته| قرار عاجل من التموين لحل الأزمة عقب رفع الفائدة

موضوعات متعلقة

مفاجأة في وفاة أجنبية وشقيقتها وإصابة ابنتها بـ شقة في القاهرة

جثة وسط النيران .. تفاصيل مصرع مسنة في حريق شقة بالعمرانية

الحكم في اتهام رضا عبد العال بسب وقذف لاعبي الأهلي 17 فبراير

قرار من النيابة حول مصرع حداد بوجبة كشري سام في بولاق الدكرور

قرار عاجل في دهس قطار البدرشين لشاب سقط على القضبان

النار مسكت في هدومه.. سيجارة تحرق عجوزا داخل مركز علاج طبيعي بالدقي

قرار عاجل من النيابة حول ضحية انفجار عقار الطالبية

وجبة كشري قاتـ لة.. مصرع عامل حدادة في بولاق الدكرور

ترشيحاتنا

تصريحات نارية من كلوب عن مانشستر سيتي قبل مواجهة أرسنال

5 سيارات تغيرت أسعارها مع بداية فبراير .. منها صني وأكسنت RB

تنبيه مهم من الأرصاد.. ظاهرة جوية تُهدد سلامة المواطنين بالقاهرة وبعض المحافظات

انهيار جزئي لمبنى قديم في الجمالية

القيادة المركزية الأمريكية: وجهنا ضربات جديدة ضد مسيرات يمنية تستعد للانطلاق

بيان عاجل للجيش الأردني حول حقيقة مشاركته في الضربات على العراق


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضعي زيت الفاكهة على بشرتك .. النتيجة تبهرك

طريقة عمل جزر سوتيه صحي ولذيذ

بعد فستانها اللافت في عيد ميلادها| إطلالات أثارت الجدل لابنة غادة عادل

نشرة المرأة والصحة|ابنة غادة عادل تثير الجدل بإطلالتها في عيد ميلادها.. 10 صور تكشف عن أناقة شريهان

فيديو

أمطار وثلوج ورياح .. حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة

بتهمة التشهير بشخصيات عامة.. لحظة ايداع مطربة عربية شهيرة في السجن.. فيديو

 قبل عيد الحب.. نزار الفارس ينشر فيديو جديدا مع حورية فرغلي.. فيديوجراف

شهادات استثمار بعائد يصل لـ 30٪ بالبنوك .. حافظ على قيمة مدخراتك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تفكيك الأزمة.. منطلقات للحوار الوطني الاقتصادي

غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: وقف تمويل الأونروا تبرير لمجـ ازر إسرائيل

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: أنهلك وفينا الصالحون؟!

مني أحمد

منى أحمد تكتب: صوت الوطن

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: هاني شنودة والشغف بالموسيقي والثقافة

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: باحبك.. باكرهك.. فسحبها من وسطها

هند عصام

هند عصام تكتب: انتقام امرأة عاشقة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جولة في معرض الكتاب

اﻟﻤﺰﻳﺪ