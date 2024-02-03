موت وخراب ديار.. إخلاء سبيل والد مالك مصنع الطالبية بعد وفاة ابنه بالانفجار

أخلت النيابة العامة بجنوب الجيزة سبيل والد مالك مصنع الصابون في قضية انفجار عقار الطالبية بعد وفاة ابنه المتسبب في الحادث وورود تحريات البحث الجنائي التي اثبتت عدم صلة الاب بإدارة المصنع ومازال محبوس على ذمة القضية مدير المصنع ومالك العقار.

وشهد حادث انفجار عقار الطالبية تطور جديد بعد ارتفاع عدد الضحايا الى ٢ بعد وفاة مالك مصنع الصابون المتسبب في الانفجار الذي لحق بطفلة من الضحايا متاثرين باصابتها.

كانت طفلة في عقدها الأول قد لفظت أنفاسها الأخيرة داخل المستشفى متأثرة بإصابتها في انفجار مصنع الصابون والذي خلف 15 مصابا بينهم الطفلة وصاحب المصنع.

وأجرت النيابة الإدارية بالجيزة، القسم الأول، معاينةً لموقع العقار الكائن بشارع "المَنحَل" بمنطقة الطالبية بمحافظة الجيزة، إثر وقوع انفجار بالعقار؛ أسفر عن إصابة عددٍ من المواطنين بإصابات متفرقة، بناءً على توجيهات المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، حيال ما رصده مركز الإعلام والرصد بالهيئة، إذ قام المستشار عمرو الشرقاوي - مدير النيابة الإدارية بالجيزة القسم الأول، على رأس فريق من أعضاء النيابة ضم كلًا من: إسلام عبد النعيم رئيس النيابة، ومعتز كوكة – رئيس النيابة، محمد معتمد وكيل النيابة، وفاء طنطاوي وكيل النيابة، ومريهان خالد وكيل النيابة، بالانتقال لموقع العقار وإجراء المعاينة ظهرا

وتبين من المعاينة: أن الانفجار قد وقع أسفل العقار رقم ٨ شارع "المَنحَل" بمنطقة الطالبية بمرأب مخصص لسيارات قاطني العقار، وتسبب في إصابة "١٥" مواطنًا بإصابات متفرقة تم نقلهم لمستشفيات الهرم والحوامدية بعضهم في حالات حرجة ومنهم صاحب العقار، كما أسفر الانفجار عن تهدم حوائط الدور الأرضي والأول للعقار، وتضرر عقارين مجاورين له من آثار الانفجار.