فيديوهات خادشة .. قصة مثيرة في جريمة فتاة مصر الجديدة

تفاصيل مثيرة شهدتها قصة فتاة مصر الجديدة والتي وقعت ضحية لعامل بمطعم وآخر بمحل ملابس، وذلك بعد أن قاموا بتهديدها بصور وفيديوهات خاصة وخادشة لها، حيث تبين أن الفتاة وقعت فريسة لعاملان أحدهم بمطعم والآخر في محل ملابس شهير وقاموا بتهديدها بصور وفيديوهات خادشة لها، وأحالت جهات التحقيق في القاهرة الواقعة للمحاكمة الجنائية.

تفاصيل جريمة فتاة مصر الجديدة

وكشفت تحقيقات جهات التحقيق في القاهرة تفاصيل واقعة فتاة مصر الجديدة، حيث تبين أن الفتاة تعرضت لتهديدات من عامل في مطعم وآخر في محل ملابس شهير، حيث قاموا بإرسال رسائل لها تتضمن تهديدات بإفشاء أمور خادشة للشرف إذا لم تستجيب لطلبهم بمواقعتها وإقامة علاقة غير شرعية معها، حيث قاموا بتهديدها وابتزازها بصور ومقاطع فيديو خاصة بها.

التحقيقات تكشف تفاصيل تهديد فتاة مصر الجديدة

وشرحت تحقيقات جهات التحقيق التي أجريت في واقعة فتاة مصر الجديدة، أن المتهمين شرعوا في خطف المجني عليها - فتاة مصر الجديدة - بالقوة وذلك لمواقعتها كرها عنها، حيث قاموا بتهديدها بإفشاء ونشر صورا ومقاطع فيديو خاصة بها، وتمكنا من إجبارها على الإمتثال لهم حيث حاولا استدراجها كرها عنها بالتهديد والابتزاز إلى مسكن المتهم الثاني - عامل بمحل ملابس - لمواقعتها.

عاملان يهددا فتاة في مصر الجديدة

وتبين من التحقيقات في واقعة فتاة مصر الجديدة أن أحد المتهمين قام بتهديدها برسائل عبر هاتفها حيث أرسل إليها رسالة - هتيجي ولا هفضحك وأنشر صورك - وذلك لاستدراجها إلى مسكن المتهم الثاني وبمواقعتها وإقامة علاقة غير شرعية معها، إلا أن الفتاة قامت بتحرير محضرا وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط المتهمين وأحالتهم إلى النيابة التي باشرت التحقيقات معهما وقررت إحالتهم للمحاكمة.

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تلقت الأجهزة الأمنية في القاهرة بلاغا من فتاة مصر الجديدة المجني عليه تضمن تعرضها للتهديد والابتزاز بمواقعتها من قبل عامل بمطعم وآخر بمحل ملابس شهير، حيث قاموا بإرسال رسائل تهديد لها وابتزاز بنشر صورا ومقاطع فيديو خادشة لها في حالة عدم استجابتها لهم وإقامة علاقة غير شرعية معهما، وعلى الفور قامت الأجهزة الأمنية بضبط المتهمين وأحالتهم للنيابة.