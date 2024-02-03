بعد تحديد موعد الحكم.. تسجيل صوتي يكشف مفاجآت في قضية شيرين عبدالوهاب

حجزت محكمة جنح الشيخ زايد، محاكمة الفنانة شيرين عبدالوهاب بتهمة سب وقذف المنتج محمد الشاعر، لجلسة 24 فبراير للحكم.

تفاصيل اتهام شيرين عبدالوهاب

غابت الفنانة شيرين عبدالوهاب عن حضور الجلسة، فيما حضر محاميها، وطلب تأجيل القضية للاطلاع.

وكانت مباحث مكافحة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، تلقت بلاغًا من المنتج محمد الشاعر، يتهم فيه الفنانة شيرين عبدالوهاب بتعديها عليه بالسب والقذف والتشهير دون وجه حق، خلال مؤتمر صحفي مصور ومنشور بمواقع التواصل الاجتماعي، وقيام آخرين بسبه وقذفه عبر رسائل باستخدام منصة «إنستجرام» عقب انتشار ذلك الفيديو.

وقال صبحي جمال، محامي المنتج محمد الشاعر، خلال تسجيل صوتي لـ"صدى البلد"، إن النيابة العامة فتحت تحقيقا في واقعة تعدي الفنانة شيرين عبدالوهاب على موكلي، المنتج محمد الشاعر في البلاغ الذي تقدم به في مباحث مكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات.

اقرأ ايضا.. جوزي مابيسبش فرض.. زينب تطلب الخلع: شاهدته برفقة سيدة بدون ملابس

اقرأ ايضا.. قرار قضائي عاجل بشأن مشاجرة حمو بيكا

اقرأ ايضا.. شابان بملابس ضيقة وملفتة.. شمس ونور باعوا أنفسهم للحرام في المنصورة|تفاصيل

اقرأ أيضا..

انتشار مكثف لرجال الأمن أمام منزل مرتضى منصور بالمهندسين والسبب مفاجأة| فيديو

وأكد جمال، أنه تم الاستماع إلي اقوال شيرين عبدالوهاب وتم طلب تقرير الفحص الفني لوزارة الداخلية بشأن ثبوت عبارات القذف والتشهير محل الاتهام لثبوت محل الواقعة، موضحا أن وزارة الداخلية أثبتت ذلك وتم إحالة القضية الي النيابة العامة والتي بدورها أحالت المطربة شيرين عبدالوهاب الى محكمة الجنح في اتهامها بسب وقذف المنتج محمد الشاعر.