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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بعد تحديد موعد الحكم.. تسجيل صوتي يكشف مفاجآت في قضية شيرين عبدالوهاب

شيرين عبدالوهاب
شيرين عبدالوهاب

حجزت محكمة جنح الشيخ زايد، محاكمة الفنانة شيرين عبدالوهاب بتهمة سب وقذف المنتج محمد الشاعر، لجلسة 24 فبراير للحكم.

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تفاصيل اتهام شيرين عبدالوهاب

غابت الفنانة شيرين عبدالوهاب عن حضور الجلسة، فيما حضر محاميها، وطلب تأجيل القضية للاطلاع.

وكانت مباحث مكافحة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، تلقت بلاغًا من المنتج محمد الشاعر، يتهم فيه الفنانة شيرين عبدالوهاب بتعديها عليه بالسب والقذف والتشهير دون وجه حق، خلال مؤتمر صحفي مصور ومنشور بمواقع التواصل الاجتماعي، وقيام آخرين بسبه وقذفه عبر رسائل باستخدام منصة «إنستجرام» عقب انتشار ذلك الفيديو.

وقال صبحي جمال، محامي المنتج محمد الشاعر، خلال تسجيل صوتي لـ"صدى البلد"، إن النيابة العامة فتحت تحقيقا في واقعة تعدي الفنانة شيرين عبدالوهاب على موكلي، المنتج محمد الشاعر في البلاغ الذي تقدم به في مباحث مكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات.

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وأكد جمال، أنه تم الاستماع إلي اقوال شيرين عبدالوهاب وتم طلب تقرير الفحص الفني لوزارة الداخلية بشأن ثبوت عبارات القذف والتشهير محل الاتهام لثبوت محل الواقعة، موضحا أن وزارة الداخلية أثبتت ذلك وتم إحالة القضية الي النيابة العامة والتي بدورها أحالت المطربة شيرين عبدالوهاب الى محكمة الجنح في اتهامها بسب وقذف المنتج محمد الشاعر.

شيرين عبدالوهاب المطربة شيرين عبدالوهاب المنتج الشهير محمد الشاعر الفنانة شيرين الفنانة شيرين عبد الوهاب

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