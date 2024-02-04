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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضحيتان.. إنقاذ إمبابة من كارثة بسبب تسرب غاز.. تفاصيل

صدى البلد

تسبب تسرب غاز داخل شقة بمنطقة إمبابة في مصرع عجوز واصابة أربعيني باختناق وتم نقلهما إلى المستشفى وتولت شركة الغاز إغلاق المحبس الرئيسي قبل حدوث كارثة بالعقار. 

تلقى مأمور قسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوجود تسرب غاز بشارع البوهي.

ودفع اللواء حازم فاروق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بفريق إنقاذ بري وسيارات إطفاء بقيادة نائبه بالتنسيق مع قطاع الشمال.

 

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وأخطر مسئولو الحي غرفة عمليات شركة الغاز التي دفعت بمندوبي الطوارئ، لغلق المحبس الرئيسي وسط انتشار رجال الشرطة.

 

أسفر الحادث عن وفاة "عطفة محمد " 72 سنة في أثناء علاجها بالمستشفى وإصابة "صابر.ع." 48 سنة، إثر الاختناق بالغاز.

 

وأودعت الشرطة الجثة ثلاجة المستشفى ويخضع المصاب للعلاج، وتحرر محضر بالواقعة.

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