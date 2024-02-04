مطلقها مرتين وحلف عليها التالتة.. لغز سقوط سيدة الزاوية الحمراء من الخامس

تباشر النيابة العامة في القاهرة التحقيقات في واقعة سيدة الزاوية الحمراء والتي القت نفسها من الطابق الخامس جراء مشادة كلامية نشبت بينها وبين زوجها في منزل الزوجية.

تفاصيل سقوط سيدة الزاوية الحمراء من الخامس

صرحت النيابة العامة في القاهرة بدفن جثمان سيدة الزاوية الحمراء، عقب صدور تقرير الصفة التشريحية الخاص بها، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة واستمعت لأقوال الزوج والذي قرر بأن الحادث نتيجة خلافات زوجية بينهما حيث قامت بإلقاء نفسها خلال ذلك من الطابق الخامس.

قالت تحقيقات النيابة في واقعة سيدة الزاوية الحمراء، أن السيدة بالغة من العمر 38 عاما - ربة منزل ومقيمة في الزاوية الحمراء ولقيت مصرعها جراء تأثرها بإصاباتها بكدمات وكسور ونزيف في المخ، حيث توفيت فور وصولها المستشفى وتم إيداعها ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة في القاهرة.

شرحت تحقيقات النيابة في واقعة سيدة الزاوية الحمراء، أن زوج السيدة سبق وأن طلقها مرتين من قبل، ونشبت بينهما مشادة كلامية قام خلالها بإلقاء يمين طلاق عليها فقام بإلقاء نفسها من الطابق الخامس لتسقط جثة هامدة وقام الأهالي وزوجها بنقلها إلى المستشفى ولقيت مصرعها فور وصولها.

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تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود إشارة من مستشفى السيد جلال باستقبال سيدة في العقد الرابع من العمر مصابة بكدمات وكسور وسحجات ونزيف بالمخ وتوفيت فور وصولها المستشفى وتم إيداعها ثلاجة المستشفى.

بالانتقال والفحص، تبين من المعاينة والتحريات التي باشرتها أجهزة أمن القاهرة في حادث سيدة الزاوية الحمراء، أن السيدة نشب بينها وبين زوجها مشادة كلامية ونتيجة لطلاقها مرتين من قبل قام زوجها بإلقاء يمين الطلاق عليها فقامت بالقفز من الطابق الخامس في شقة الزوجية.