ماتوا حاضنين بعض .. التحقيقات تكشف مفاجأة في حريق شقة المعصرة

كشفت تحقيقات النيابة العامة في القاهرة تفاصيل حادث حريق شقة المعصرة، حيث تبين إندلاع حريق في شقة سكنية بمنطقة المعصرة جراء قيام الأم بإعداد الطعام على موقد صاج محلي الصنع أسفله خشب مشتعل.

القصة الكاملة لحريق شقة المعصرة

قالت تحقيقات النيابة في القاهرة بواقعة حريق شقة المعصرة، أنه أثناء إعداد الأم 55 سنة - ربة منزل الطعام على موقد صاج محلي الصنع أسفله خشب مشتعل، اشتعلت النيران التي وصلت إلى سقف الشقة الخشبي مما نتج عنه تفحم محتويات الشقة بالكامل وإصابة السيدة ومصرع طفلتيها.

شرحت تحقيقات النيابة في واقعة حريق شقة المعصرة، إصابة الأم بحروق متفرقة بلغت 30% ووفاة نجلتيها سحر 4 سنوات ومكة 3 سنوات، جراء تأثرهم بالأدخنة والحريق وتم نقل الجثامين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة في القاهرة والأم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

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التحريات تكشف سبب حريق شقة المعصرة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي أفاد بإندلاع حريق في شقة المعصرة وعلى الفور إنتقلت أجهزة أمن القاهرة مصحوبة بسيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع البلاغ وتمكنت سيارات الإطفاء من إخماد النيران.

بالانتقال والفحص، تبين من المعاينة والتحريات في حريق شقة المعصرة، أنه أثناء قيام الأم بإعداد الطعام على موقد صاج محلي الصنع أسفله خشب مشتعل، اشتعلت النيران التي وصلت إلى سقف الشقة الخشبي مما نتج عنه تفحم محتويات الشقة بالكامل وإصابة السيدة ومصرع طفلتيها.

وصرحت النيابة العامة في القاهرة بدفن جثامين الطفلتين عقب صدر تقرير الصفة التشريحية واستعلمت عن الحالة الصحية لوالدتهم المصابة في الحريق وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وجرى استكمال التحقيقات في واقعة حريق شقة المعصرة.