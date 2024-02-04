تكثيف الجهود الأمنية لكشف لغز العثور على جثة شاب في شارع اللبيني

لقى شابا في الجيزة مصرعه إثر سقوطه من الطابق السابع من أحد العقارات بشارع اللبيني بمنطقة فيصل بالقرب من وحدة مرور حدائق الأهرام.

تفاصيل العثور على جثة شاب في شارع اللبيني

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا بالعثور على جثمان شخص في الشارع أسفل أحد العقارات بشارع اللبيني، وعلى الفور وجه اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال والفحص.

اقرأ ايضا.. جوزي مابيسبش فرض.. زينب تطلب الخلع: شاهدته برفقة سيدة بدون ملابس

اقرأ ايضا.. قرار قضائي عاجل بشأن مشاجرة حمو بيكا

اقرأ ايضا.. شابان بملابس ضيقة وملفتة.. شمس ونور باعوا أنفسهم للحرام في المنصورة|تفاصيل

اقرأ ايضا.. انتشار مكثف لرجال الأمن أمام منزل مرتضى منصور بالمهندسين والسبب مفاجأة| فيديو

بالانتقال والفحص، تبين من المعاينة والتحريات التي أجرتها أجهزة أمن الجيزة بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، العثور على جثمان شاب في العقد الثاني من العمر بالغ من العمر 19 عاما به سحجات وكسور وكدمات في أماكن متفرقة من الجسد.

التحريات: شاب سقط من الطابق السابع

تم نقل الجثمان إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة في الجيزة، وكشفت التحريات التي باشرها اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية في الجيزة أن الجثة المعثور عليها لشاب بالغ من العمر 19 عاما وتوفى متأثرا بإصابته بكسور وكدمات متفرقة في الجسد.

وشرحت تحريات أجهزة أمن الجيزة في واقعة العثور على جثمان شاب في شارع اللبيني، أن الشاب من محافظة الفيوم وتوفى أثر سقوطه من الطابق السابع بالعقار المعثور عليه أسفله، وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.