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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مش عايزة تديني فلوس.. شاب يطـ عن والدته في العجوزة

صدى البلد

تسبب رفض عجوز منح ابنها مبلغ كبير من المال في اصابته بحالة غضب شديدة قام على اثرها بتوجيه 3 طعنات لها في الظهر وفر هاربا، تم نقل الام الى المستشفى وإنقاذها ونجحت مباحث العجوزة في القاء القبض على الابن المتهم. 

 

تلقي اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بلاغا من ضباط قسم شرطة العجوزة ،أفاد استقبال مستشفي امبابة العام ،«صفاء. ا»- 46 سنه- مصابة بـ 3 طعنات في منتصف الظهر بطول 4 سم، على إثر ادعاء مشاجرة، في منطقة أرض اللواء بالعجوزة، وعلي الفور وجه اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة بسرعة الأنتقال والفحص، تم الاستماع إلى أقوال المصابة داخل المستشفي، عقب إجراء الإسعافات لها، قررت تعدي نجلها «عمرو. م»- 27 سنة-«عاطل» عليها بالضرب محدثًا أصابتها بسكين بسبب رفضها أعطاءه مبلغ مالي طلبه منها .

 

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وأضافت المجني عليها أمام جهات التحقيق، بأن نجلها سبق علاجه عدة مرات من المرض النفسي داخل إحدى المستشفيات، وتم ضبط المتهم والأداة المستخدمة، وبمواجهتة أقر بارتكابه للواقعة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية.

مش عايزة تديني فلوس العجوزه شاب يمزق والدته مباحث العجوزة الجيزة

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