بسبب خلافات الميراث..السجن المشدد 10 سنوات لـ شاب أنهى حياة نجل عمته بأسيوط

عاقبت الدائرة الحادية عشرة بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الأحد ، شاب بالسجن المشدد 10 سنوات متهم بإنهاء حياة نجل عمته بسبب خلافات على الميراث بمدنية أسيوط وأصاب شخص آخر.



صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد التواب صالح، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار روميل شحاتة، الرئيس بالمحكمة، والمستشار ضياء الدين أحمد دهيس، نائب رئيس المحكمة، وأمانة سر عادل أبو الريش وزكريا حافظ.



تعود وقائع القضية رقم 2011 لسنة 2018 جنايات ثان أسيوط إلى ورود بلاغ لقسم شرطة ثان أسيوط من مستشفى أسيوط الجامعي بوصول " محمد . م . ك " وتوفي بعد وصوله للمستشفى و " حسين . ج . س " مصاب بطعن بسلاح أبيض .



وتوصلت تحريات المباحث أن وراء ارتكاب الواقعة المتهم " أحمد . ع . ث " بسبب خلافات ميراث والده مع نجل عمته المجني عليه الأول ، وأشارت التحريات إلى قيام المتهم وشقيقه سبق الحكم عليه حضرا إلى أسفل منزل عمتهما وقاما بالاتصال بالمجني عليه الأول وطلبا منه النزول لهما وحال مقابلتهما له اخرج المتهم سلاحا ناريا كان بحوزته بقصد تهديد المجني عليه وقام بطعنه بسلاح أبيض كان بحوزته مما أدى إلى وفاته وحال قيام المجني عليه الثاني بالتدخل لإنقاذ المجني عليه الأول قام المتهم بالتعدي عليه بنفس السلاح مما أدى إلى إصابته .