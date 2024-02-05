أرى الدنيا بشكل مختلف ومُستعدة للموت.. «ساندي» تكشف موقفها من التبرع بأعضائها

قالت المطربة ساندي، إنني دائمًا أصدق الناس ولذلك أحيانًا أتعرّض لمن ينصب عليّا.. وهذا حدث لي من طليقي، وأنا مُسرفة جدًا وأضيّع جزءًا كبيرًا من أموالي في التسوّق، بالإضافة إلى أنني مُحبة جدًا للرياضة وأشترك في أكثر من جيم ، وأحب المطبخ جدًا وشاطره في طهي البط والملوخية وجميع الأكل المصري.

وأضافت -خلال حلولها ضيفة ببرنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي د. عمرو الليثي بقناة الحياة أنها مرت بالعديد من الصدمات نتيجة أنها تصدّق الناس، ولكنها لا تخاف من الموت ومُستعدة له وأعلم يقينًا أن الموت حقيقي وأن الحياة الحقيقية تبدأ بعد الموت، وأتمني أن تكون سيرتي كويسة ولا أمانع بأن أتبرع بأعضائي للمحتاجين.

وعن أصعب مشاهد حياتها أجابت الخذلان ، وأن الحب الزائد كان خطيئة ، وأنا بطبيعتي أقرب إلى المثالية في حياتي ، وأصبحت أرى الدنيا بشكل مختلف وعندي حسن ظن ويقين بالله أنه بجانبي ويدعمني في أي أزمة أتعرض لها.

وأوضحت أنا مطربة مثقفة وأتحدث في كل المواضيع ، وقعدت سنتين باخد أدوية وعلاج نفسي، ولم أجرِ عمليات تجميل بمعناها الحرفي، ولا أخاف أن أكبر في السن وأعجز، ولديّ طموح كبير وأثق أنني سأصل إلى تحقيق أحلامي.. وعندي حالة رضا.