قصواء الخلالي: فيتوريا مقلب كبير كلنا شربناه وأتمنى ميجيش لينا فنكوش تاني

علقت الإعلامية قصواء الخلالي على قرارات الاتحاد المصري لكرة القدم التي أصدرها، وكان أبرزها إقالة روي فيتوريا من منصبه كمدير فني للمنتخب المصري، قائلة:"شكرًا للي جاب لنا فيتوريا على المقْلب الجميل اللي شربناه".



وأضافت قصواء الخلالي خلال تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء" المذاع من خلال قناة "سي بي سي": "أتمنى اتحاد الكرة ما يجيبش لينا فنكوش تاني..وانتهى عهد القرارات الفردية في اتحاد الكرة".

وأكملت: "اتحاد الكرة أغلق الباب أمام المدرب المصري، بعد خروج أنباء عن احتمالية التعاقد مع حسام حسن أو علي ماهر".

وواصلت: "الجمهور كان ينتظر استقالة اتحاد الكرة بعد الخروج من كأس أمم إفريقيا ولكن تم اقالة حازم إمام فقط كونه من اختار روي فيتوريا".



