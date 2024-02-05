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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بيشجع اللي معاه.. ساندي تتحدث عن تامر حسني وتكشف سر لقب مطربة المراهقين

ساندي
ساندي

قالت المطربة ساندي إن لقبة مطربة المراهقين تم إطلاقه عليا وكانت مصدر تعجب ازاي قدرت أوصل لهذا الجيل وكان تحدي

واضافت خلال حلولها ضيفة ببرنامج واحد من النآس مع الإعلامي د. عمرو الليثي بقناة الحياة ، انني شاركت في فيلم تاج مع النجم تامر حسني وهو نجم كبير وجدع ويشجع ويحفز كل الذي معه ، وكان يقف بجانبي ويدعمني ويزيل الرهبة اثناء التصوير ،

واشارت الي انني قدمت اغنية الرعشة وكانت متزامنة مع مشاركتي بفيلم تاج ، وحققت تفاعل جيد ، وقدمت ايضاً فيلم خطة جيمي وهو من إنتاجي وكان تحدي واردت ان اقدم الموسيقي التي احبها وكان صعب ان يتحمل منتج تكاليف انتاج الفيلم وكانت تجربة صعبة إنتاجيا ولكنه كان مهم فنيا وكان يناقش قضية مهمة حول التنمر علي بعض الاشخاص بسبب السمنة وكان حلمي ان أناقش تلك القضية ورسالة يقدمها الفيلم وهي  الاهتمام بالجوهر وليس الشكل

وفيلم عيش حياتك كان تجربة مهمة لدعم سياحة بلدي بمشاركة الفنان سامح حسين ، وانا احب الغناء والموسيقي وايضاً التمثيل ، واعتقد شرين في مسلسل طريقي كان رائع وهي مطربة وممثلة رائعة

المطربة ساندى ساندي واحد من الناس النجم تامر حسني

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