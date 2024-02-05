صورها في العمليات.. طبيب ريهام سعيد يثير الجدل بمقطع فيديو| شاهد

تلقى الجمهور صدمة كبيرة عند تصدر فيديو مثير للجدل مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر دكتور التجميل نادر صعب وهو يجري عملية جراحية للإعلامية ريهام وهي خاضعة للتخدير، وتبدو عينيها مفتوحتين بشكل لافت للنظر.

في المقطع المتداول، يتحدث الدكتور صعب وهو يحاول إغلاق عيني ريهام المفتوحتين مرارًا وتكرارًا، لكنه يفشل في ذلك.

وسرعان ما انتشر الفيديو على نطاق واسع عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي، وأثار جدلاً كبيرًا بين المستخدمين.

تعليق الدكتور صعب على الفيديو أثار استياء الكثيرين، حيث قال: "حبيبتي كيف بعملك شد أكثر من هيك، عيونك مفتوحة وأنتي نايمة، الإنسان الطبيعي عيونه تقفل وهو نايم".

تفاعل الجمهور مع الفيديو بشكل عاطفي ومتباين. فقد أعرب البعض عن استيائهم من انتهاك خصوصية الإعلامية ريهام ونشر مثل هذا الفيديو دون موافقتها أو علمها.

كما أبدى البعض الآخر قلقهم إزاء سلامة العملية الجراحية وتأثير التخدير على الجسم والوعي الشخصي.

من ناحية أخرى، أشار البعض إلى أن الفيديو يثير تساؤلات حول ممارسات الجراحة التجميلية والإجراءات الأمنية المطبقة.