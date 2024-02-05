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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

الأورمان بأسوان تطلق حملة ستر ودفا وإطعام لكساء الأسر الأولى بالرعاية

حملة ستر ودفا وإطعام
حملة ستر ودفا وإطعام لكساء الأسر الأولى بالرعاية بأسوان

أطلقت جمعية " الأورمان " تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعى بأسوان، حملة "ستر ودفا واطعام" بهدف كساء الأسر الأولى بالرعاية، والأكثر احتياجا، والفئات المهمشة لإسعاد هذه الفئات، للتخفيف عن كاهلهم وحمايتهم من برد الشتاء، وذلك من خلال توفير ملابس شتوية ثقيلة تُشعرهم بالدفء، مما تساعد على تحمل برد الشتاء القارص.

وأكد محمد يوسف وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسوان على الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير إحتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الإجتماعية لهم.

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ستر ودفا 

من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأركان بأن الحملة تهدف إلى توزيع ملابس شتوية ثقيلة على غير القادرين فى القرى والنجوع بالمحافظة من خلال مكتب الأورمان فى أسوان برعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وبالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة، وتحت إشراف كامل من مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

وتوفر الجمعية للمتبرعين " سهم اللبس " وقيمته 500 جنيه والذي يتيح للمتبرع بهذا المبلغ توصيل كسوة شتوية لأسرة أو لشخص غير قادر من خلال الخط الساخن رقم 19455، وذلك ليستطيع الجميع المساهمه فى دعم الاسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا ووصول الخدمة الى أكبر عدد من المستفيدين حتى نستطيع الاستمرار في تقديم الخدمة طوال موسم الشتاء.

والجدير بالذكر أن جمعية الأورمان تقوم بمواصلة مسيرتها الخيرية علي قدم وساق وذلك في إطار حرص الجمعية الدائم علي بذل قصاري جهودها لخدمة المواطنين بجميع قرى ونجوع ومدن محافظة أسوان. 

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