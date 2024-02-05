جلس بجواره ولم ينظر إليه.. شاهد كيف تجاهل الرئيس الروسي "نتنياهو"| فيديو

خلال اجتماع القادة العالمي في القدس، أبدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تجاهله لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حيث صافح العديد من رؤساء الدول ولم يصافحه أو حتى ينظر إليه رغم أنه جلس بجواره.

تصدر ذلك الفيديو موقع التواصل الاجتماعي (X) عبر حساب "الأحداث الأمريكية" وتفاعل معه الكثير من المتابعين وأكد أحدهم أن هذا الفيديو قديم وتم نشره منذ 4 سنوات.

صافح (ماكرون) وتجاهل (نتنياهو)

وأوضح مقطع الفيديو - الذي أُعيد نشره مرة أخرى - (بوتين) وهو يدخل قاعة مؤتمر ذكرى الهولوكوست 75 في القدس المحتلة ويصافح الرئيس الفرنسي (إيمانويل ماكرون) وملك بريطانيا (تشارلو الثالث) قبل جلوسه على المقعد المخصص له بجوار (نتنياهو).

وحضر زعماء العرب هذا المؤتمر لإحياء ما يسمى بالذكري 75 لتحرير معسكر أوشفيتز لاعتقال وإبادة اليهود في بولندا بعد الحرب العالمية الثانية وذلك في يناير من عام 2020 الماضي.

ويذكر أن (بوتين) صرح في وقت سابق أن الأحداث المروعة في قطاع غزة "لا يمكن تبريرها" وأكد على أن "مفتاح حل الصراع في الشرق الأوسط هو إقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة".