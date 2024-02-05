استبدال نتنياهو.. الكشف عن مخطط انقلابي في إسرائيل| تفاصيل

كشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية، صباح اليوم الإثنين، عن مخطط انقلاب في إسرائيل لاستبدال رئيس حكومة الاحتلال الحالي، بنيامين نتنياهو، وذلك على خلفية التوترات في مجلس الحرب الإسرائيلي.

ووفقا لوسائل الإعلام فقد حاولوا في معسكر الدولة والدائرة المحيطة بعضو حكومة الحرب، بيني جانتس، تجنيد أعضاء كنيست ووزراء من الليكود لاستبدال نتنياهو في الكنيست الحالي.

وبحسب الخطوط العريضة، سيتم ترقية مرشح الليكود المتفق عليه إلى منصب رئيس وزراء إسرائيل لفترة محددة، بحسب ما ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية.

وبحسب التقرير، فقد تواصل مبعوثون نيابة عن الوزير جانتس مع وزراء وأعضاء كنيست في محاولة للترويج لاستبدال نتنياهو خلال فترة الكنيست الحالية.

وأفيد أيضا أنه تم إخبار أعضاء الليكود أنهم إذا نجحوا في تمرير تصويت بناء بحجب الثقة، فإن معسكر الدولة سيهتم بمستقبلهم السياسي.

وكجزء من المخطط، سيكون عضو آخر من الليكود مرشحا توافقيا لفترة محدودة لمنصب رئيس الوزراء ولن يترشح في المستقبل لقيادة الليكود حتى لا يشكل تهديدا لأعضاء الكنيست الآخرين من الحزب.

وفي وقت سابق، كشفت تقارير صحفية عبرية أن مقربون نتنياهو في حزب الليكود يبحثون خطة لاستمرار حكومة الحرب في حال استقالة جانتس، وفق ما ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي.



وذكرت إذاعة الجيش أن الخطة تشمل استبدال وزير الدفاع يوآف جالانت بليبرمان في وزارة الدفاع.

وعبر المقربون من نتنياهو عن رغبتهم في تماسك الحكومة وعدم انهيارها وإنما تغيير الوزراء وفق قرار نتنياهو وليس طلبات انسحاب أو استقالة.