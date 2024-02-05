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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

المعابد التوأم.. اكتشاف مذهل لأماكن هرقليس والإسكندر الأكبر في مدينة عربية

صدى البلد

اكتشف علماء الآثار معبدين كان أحدهما مدفونا فوق الآخر، خلال عمليات التنقيب في جيرسو، المدينة السومرية في جنوب شرق العراق المعروفة الآن باسم تيلو.

ووفقا لموقع “أركيونيوز” تم بناء المعبد الهيليني الأحدث في القرن الرابع قبل الميلاد، ومن الممكن أن يكون مرتبطًا بالكسندر الأكبر.

وداخل المعبد، اكتشف العلماء الآثار بقايا محروقة تحمل نقشًا آراميًا ويونانيًا، يشير إلى "لأخوة الاثنين"، والذي يعتبر إشارة محتملة إلى الملك المقدوني الذي حكم لمدة 13 عامًا من عام 336ميلاد الميلاد إلى عام 323 قبل الميلاد وفتح غالبية العالم المعروف.

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 أما المعبد الأقدم، فقد تم اكتشافه من قبل علماء الآثار من المتحف البريطاني في لندن أثناء الحفريات في المدينة القديمة جيرسو، وهي مدينة سومرية تعرف الآن باسم تيلو. 

وتعتبر الحفريات جزءًا من مشروع جيرسو المستمر الذي يهدف إلى معرفة المزيد عن تاريخ المدينة المشهور. 

وتم اكتشاف بقايا المعبد الأقدم مدفونة في نفس الموقع الذي شيد فيه المعبد الأحدث، والذي كان مكرسًا لهيرقليس ونينجيرسو (المعروف أيضًا باسم نينورتا)، وهو المعبود السومري المعادل للإله اليوناني.

وقد لاحظ ذلك المحافظ القديم على ميسوبوتاميا وعالم الآثار سيباستيان ري من المتحف البريطاني. قاد ري الحفريات التي أجريت في المنطقة. 

يلاحظ العلماء الآن أنه ليس صدفة أن المعبد قد بني في موقع حيث كان هناك معبد آخر قائم قبل 1500 عام. يمكن أن يكون للمنطقة أهمية بالغة بالنسبة لأولئك من بلاد ما بين النهرين.

 يقول ري “إنه يظهر أن سكان بابل في القرن الرابع قبل الميلاد كانوا يمتلكون معرفة واسعة عن تاريخهم. كان إرث السومريين لا يزال باقيا”.

آثار اكتشاف التنقيب الحفريات العلماء

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