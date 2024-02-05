لن نسكت .. الحوثيون : أمريكا وبريطانيا شنتا 300 غارة على اليمن

أعلن الحوثيون، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا شنتا نحو 300 غارة على اليمن منذ بدء الهجمات.

وأكد الحوثيون أنهم لا يمكنهم أبدًا السكوت عن العدوان على اليمن، لافتًا إلى أن صنعاء جاهزة للسلام مع الرياض وهناك عوائق تفتعلها واشنطن.

وفي وقت سابق، كشف مسؤول كبير من الحوثيين اليمنيين في مقابلة نشرت اليوم، الاثنين، أن إيطاليا ستصبح هدفا إذا شاركت في هجمات ضد اليمن.

وقال محمد علي الحوثي، رئيس اللجنة الثورية العليا للحوثيين، لصحيفة "لا ريبوبليكا" إن إيطاليا يجب أن تكون محايدة في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وأن تضغط على إسرائيل لوقف الهجمات على غزة.

وأكد علي الحوثي أن هذا سيكون السبيل الوحيد لتحقيق السلام في المنطقة.