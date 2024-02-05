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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لن نسكت .. الحوثيون : أمريكا وبريطانيا شنتا 300 غارة على اليمن

غارات على اليمن
غارات على اليمن

أعلن الحوثيون، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا شنتا نحو 300 غارة على اليمن منذ بدء الهجمات.

وأكد الحوثيون أنهم لا يمكنهم أبدًا السكوت عن العدوان على اليمن، لافتًا إلى أن صنعاء جاهزة للسلام مع الرياض وهناك عوائق تفتعلها واشنطن.

وفي وقت سابق، كشف مسؤول كبير من الحوثيين اليمنيين في مقابلة نشرت اليوم، الاثنين، أن إيطاليا ستصبح هدفا إذا شاركت في هجمات ضد اليمن.

وقال محمد علي الحوثي، رئيس اللجنة الثورية العليا للحوثيين، لصحيفة "لا ريبوبليكا" إن إيطاليا يجب أن تكون محايدة في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وأن تضغط على إسرائيل لوقف الهجمات على غزة.

وأكد علي الحوثي أن هذا سيكون السبيل الوحيد لتحقيق السلام في المنطقة.

الحوثيون الولايات المتحدة الامريكية بريطانيا غارة الحوثي

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