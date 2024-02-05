راح ضحيتها عامل .. تفاصيل مشاجرة سيدات الجيزة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المنيرة الغربية بمديرية أمن الجيزة من إحدى المستشفيات بإستقبالها جثة (عامل - مقيم بأوسيم) وبها جرح طعنى نافذ بالصدر ووفاته.

بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلٍ من طرف أول (المتوفـى وشقيقته مقيمة بدائرة القسم) - طرف ثان (عامل وزوجته - مقيمان بدائرة القسم) وذلك لخلافات مالية بين السيدتين تدخل على إثرها باقى الطرفين وقيام العامل بالطرف الثانى بالتعدى على المجنى عليه بـسلاح أبيض "مطواة" مما أدى لحدوث إصابته التى أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن الجيزة من ضبط طرفى المشاجرة وبحوزة الجانى الأداة المستخدمة، وبمواجهتهم تبادلوا الإتهامات فيما بينهم وإعترف الجانى بإحداث إصابة المجنى عليه التى أودت بحياته.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.