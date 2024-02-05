وكيل تعليم الشيوخ: 98% من البذور والتقاوي يتم استيرادها من الخارج

انتقدت النائبة الدكتورة راندا مصطفي وكيل لجنة التعليم بمجلس الشيوخ ، استيراد مصر بنحو 98% من البذور والتقاوى من الخارج.

وقالت خلال الجلسة العامة بمجلس الشيوخ المنعقدة الأن :لدينا مراكز بحثية عديدة في مجال الإنتاج الزراعي وبالرغم من انتباه الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذا الملف العام فى عام 2022 والتوجيه بضرورة الاهتمام بالبذور والتقاوي لم يحدث شيء.

وأوضحت النائبة الدكتورة راندا مصطفي أن عدم استيراد التقاوى والبذور من الخارج سيوفر نحو 1.2 مليون دولار سنويا.

ويناقش مجلس الشيوخ الآن طلب مناقشة حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن تعزيز سبل استخدام التكنولوجيا فى مجال الإنتاج الزراعي.