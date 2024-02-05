دخول شاحنات مساعدات إلى غزة من رفح أمام وقف تمويل الأونروا

لجأ أكثر من نصف سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة إلى رفح والمناطق المحيطة بها، بسبب الحرب الإسرائيلية ، حسب تقرير عرضته فضائية “يورونيوز”.

الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية دخلت إلى الحدود الجنوبية لقطاع غزة

وأفاد التقرير، أن الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية دخلت إلى الحدود الجنوبية لقطاع غزة عبر معبر رفح هذا الاثنين، بالتزامن مع تواصل الجهود المبذولة، لسد الفجوات الواسعة بين إسرائيل وحركة حماس على أمل تحقيق وقف إطلاق النار في المنطقة حيث لا تزال هناك مخاوف بشأن حرب أوسع مع الجماعات المتحالفة مع إيران.

أصبح تسليم المساعدات التي تشتد الحاجة إليها أكثر تعقيدا بسبب القرارات، التي اتخذتها الدول المانحة بوقف التمويل للأونروا، أكبر مورد للمساعدات الإنسانية في الأزمة.