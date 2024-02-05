جيش الاحتلال يطالب سكان مناطق جديدة في خان يونس بالإخلاء

طالب جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، سكان مناطق جديدة في مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة، بإخلاء منازلهم والتوجه نحو مدينة رفح أقصى جنوبي القطاع، في حين يواصل عمليته العسكرية هناك.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي: "ندعو سكان منطقة خان يونس في أحياء النصر، والأمل، ومركز المدينة والمعسكر بالانتقال فورًا، إلى المنطقة الإنسانية في المواصي عن طريق شارع البحر".

وطالب السكان الفلسطينيين المتواجدين غربي مدينة غزة في أحياء النصر والشيخ رضوان ومخيم الشاطئ والرمال الشمالي والجنوبي والصبرة والشيخ عجلين وتل الهوى، بإخلاء منازلهم والانتقال من خلال شارع الرشيد (البحر) نحو مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليته البرية في مدينة خان يونس، بالتزامن مع عملية قصف مكثفة طالت عددًا من المناطق شرقي ووسط وغربي المدينة، كما يواصل حصار مستشفى الأمل التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.