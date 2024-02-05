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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير خارجية الاحتلال يرحب بقرار الأمم المتحدة بشأن الأونروا

مستوطنون وقوات الاحتلال
مستوطنون وقوات الاحتلال

رحب وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي "إسرائيل كاتس" بقرار الأمم المتحدة تشكيل لجنة للتحقيق في المزاعم القائلة بأن 12 من موظفي الأونروا شاركوا في هجوم حماس في 7 أكتوبر، وفق ما ذكرت صحف دولية.

قال كاتس في منشور على موقع إكس "سنقدم جميع الأدلة التي تسلط الضوء على علاقات الأونروا بالإرهاب وآثارها الضارة على الاستقرار الإقليمي"، وفق مزاعمه.

وأضاف كاتس أنه "من الضروري أن تقوم هذه اللجنة بإظهار الحقيقة، ما يستلزم الاستقالة الفورية لرئيس الأونروا" فيليب لازاريني.

يأتي ذلك بعد اتجاه أمريكا لفرض عقوبات على المستوطنين، الذين قاموا قبل وقت قليل، بالإعتداء على الفلسطينيين بحماية قوات الاحتلال في خربة سوسيا بمسافر يطا جنوب الخليل في الضفة الغربية المحتلة.

وزير الخارجية الإسرائيلي الإسرائيلي الصهيوني حماس

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