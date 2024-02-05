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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأونروا ترحب بتشكيل الأمم المتحدة لجنة أممية لمراجعة أعمالها في غزة

الأونروا
الأونروا

رحبت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الاثنين، بتعيين الأمم المتحدة لمجموعة أممية لمراجعة عمل الوكالة في غزة.

وأعلنت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، أن الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش قام بتعيين مجموعة مراجعة مستقلة بقيادة وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا لتقييم عمل وكالة الأونروا في غزة.

على جانب آخر، أعلنت إسبانيا، تقديم مساعدات إضافية بقيمة 3.5 مليون يورو للأونروا.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال وزير الخارجية الاسباني، خوسيه مانويل ألباريس، للمشرعين إن إسبانيا سترسل إلى وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين "الأونروا" 3.5 مليون يورو إضافية (3.8 مليون دولار) كمساعدات.

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