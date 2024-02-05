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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمم المتحدة تشكل لجنة لمراجعة أعمال وكالة الأونروا في غزة

الأونروا
الأونروا

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، أن الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش قام بتعيين مجموعة مراجعة مستقلة بقيادة وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا لتقييم عمل وكالة الأونروا في غزة.

على جانب آخر، أعلنت إسبانيا، اليوم الاثنين، تقديم مساعدات إضافية بقيمة 3.5 مليون يورو للأونروا.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال وزير الخارجية الاسباني، خوسيه مانويل ألباريس، للمشرعين إن إسبانيا سترسل إلى وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين "الأونروا" 3.5 مليون يورو إضافية (3.8 مليون دولار) كمساعدات.

وعلق المانحون الرئيسيون للأونروا، بما في ذلك الولايات المتحدة وألمانيا، التمويل بعد ظهور مزاعم إسرائيلية بأن حوالي 12 من عشرات الآلاف من موظفيها الفلسطينيين يشتبه في تورطهم في هجمات 7 أكتوبر في إسرائيل من قبل حماس.

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الأمم المتحدة الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش وزيرة خارجية الفرنسية كاثرين كولونا الاونروا غزة

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