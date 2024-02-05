ارتفاع عدد المعتقلين الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى 6540

أعلن نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الإثنين، عن ارتفاع عدد المعتقلين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة منذ هجوم 7 أكتوبر إلى 6540 معتقلا.

وقال نادي الأسير إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ مساء أمس الأحد وحتى صباح اليوم 28 مواطنًا فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة بينهم سيدة وأطفال.

وأفادت وكالة "وفا" الفلسطينية، اليوم، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن خلال الساعات الأخيرة، حملة مداهمات لعدد من المدن والقرى في الضفة الغربية اعتقل خلالها عشرات الفلسطينيين.

ووفقا للوكالة الفلسطينية فقد اقتحمت قوات إسرائيلية مخيم العين غربي مدينة نابلس، وسط إطلاق كثيف للرصاص.

وقال شهود عيان، إن جيش الاحتلال شن عملية اقتحام ومداهمة لعدد من المنازل والبنايات السكنية في طولكرم، وفي بلدة يعبد بمحافظة جنين، حيث اعتقل ما لا يقل عن 22 فلسطينياً.