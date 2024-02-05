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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هل يحسم الزمالك صفقة نجم المنتخب السوري؟ المتحدث الرسمي يجيب

صدى البلد

أعلن أحمد سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك إغلاق ملف التعاقدات الجديدة للقلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.


قال سالم في مداخلة هاتفية لبرنامج زملكاوي مع أحمد علي عبر قناة الزمالك، قرر مجلس إدارة النادي الاكتفاء بما تم التعاقد معه من لاعبين يناير المنقضي، وإغلاق ملف التعاقدات الجديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية.


وأضاف سالم، البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني الجديد للفريق، من أنصار القائمة المحدودة، ويُفضل التعامل مع المجموعة الحالية من اللاعبين، دون جلب صفقات جديدة.

وكان قد تردد خلال الساعات الأخيرة سعي الزمالك لحسم صفقة اللاعب محمود الأسود نجم المنتخب السوري ولكن بعد أعلان الزمالك اغلاق ملف الصفقات يتم إرجاء حسم انتقال اللاعب لفترة الانتقالات الصيفية.


وأكد المتحدث الرسمي باسم النادي، أن التشخيص النهائي لإصابة محمود حمدي الونش، مدافع القلعة البيضاء، لم يظهر حتى الآن، مشددا على أن الساعات المُقبلة ستشهد خضوع اللاعب لأشعة جديدة لتحديد حجم الإصابة.


وأتم أحمد سالم تصريحاته قائلا، الكابتن معتمد جمال، اعتذر عن الاستمرار في الجهاز الفني الجديد للزمالك، مقدما له الشكر عما قدمه لناديه خلال الفترة الماضية، بعد توليه المسئولية في وقت صعب.

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