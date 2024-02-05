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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب التنسيقية يطالب بإستراتيجية واضحة لتعزيز استخدام التكنولوجيا في الإنتاج الزراعي

محمد السباعي عضو
محمد السباعي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب

قال النائب محمد السباعي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ووكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ: إن الزراعة ركيزة الاقتصاد، مؤكدا أهمية ملف دعم الأمن الغذائي و الزراعة الذكية ، خاصة في ظل التغيرات المناخية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة الطلب المقدم من النائب إيهاب وهبة، بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن سبل تعزيز استخدام التكنولوجيا في مجال الإنتاج الزراعي.

وقال النائب محمد السباعي: "بدون استراتيجية واضحة  حول سبل تعزيز استخدام التكنولوجيا في مجال الإنتاج الزراعي ، يظل الأمر مجرد  وهم ، وقال خلال الجلسة العامة “ ينتج قطاع الزراعة عالميا باستخدام هذه التقنية نحو 23.7 مليون طن من الغذاء في المتوسط كل عام، وسيحتاج العالم لزيادة الإنتاج الزراعي إلى 13.5 مليار طن تقريبا بحلول عام 2050 لتلبية احتياجات السكان من الغذاء”.

وأضاف خلال الجلسة العامة " و سيحتاج العالم لزيادة الإنتاج الزراعي إلى 13.5 مليار طن تقريبا بحلول عام 2050.

و تابع :" هناك 45 مليون شخص يواجهون خطر المجاعة في 37 دولة خلال عام 2023  ، و واجه أكثر من ربع مليار شخص 258 " مليون “ فرد في 58 دولة وإقليما الجوع الحاد مع وجود سبعة بلدان على شفا مجاعات في عام 2022”.

وقال النائب محمد السباعي :" و ارتفعت الفاتورة العالمية للواردات الغذائية لما يقارب تريليوني دولار في عام 2023، مع وصول فاتورة استيراد المدخلات الزراعية العالمية إلى نحو 424 مليار دولار في عام 2022، بنسبة ارتفاع %48 عن مستويات عام 2021".

وقال تراجع القيمة المضافة لقطاع الزراعة عالميا لما نسبته %4.3% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 2022 مقابل 10.2 في نهاية ستينيات القرن الماضي ، و تراجع حصة سكان المناطق الريفية لإجمالي سكان العالم، من %57.1% عام 1990 إلى 53.3% عام 2000 ثم 
ثم إلى 43.1% عام 2022.

و شدد النائب محمد السباعي  على ضرورة استثمار و استخدام التكنولوجيا الحديثة في ظل محدودية استخدام المياه  ، مثل قياس الرطوبة و تكنولوجيا الحساسات " الحرارة و الرطوبة " ، و استخدام الروبوتات و الشبكات اللاسلكية و الطائرات المسيرة ".

الزراعة الاقتصاد الامن الغذائي التغيرات المناخية الزراعة الذكية

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