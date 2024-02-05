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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائبة بالتنسيقية: استخدام تكنولوجيا الإنتاج الزراعي ضرورة لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية

نهى زكي عضو مجلس
نهى زكي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب

طالبت النائبة نهى زكي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب بضرورة استخدام التكنولوجيا في الإنتاج الزراعي، وقالت خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، إن استخدام التكنولوجيا ليست هدفا في حد ذاته ولكنها أداة ضرورية لكفاءة الانتاج في ظل الوقت الذي نعاني فيه من تغيرات مناخية تؤثر بشكل مباشر على النشاط الزراعي وندرة الموارد.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة الطلب المقدم من النائب إيهاب وهبة، بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن سبل تعزيز استخدام التكنولوجيا في مجال الإنتاج الزراعي.

وأشارت إلى أهمية استخدام تكنولوجيا الاستشعار عن بعد وتطبيقات الذكاء الاصطناعي للإنذار المبكر فيما يتعلق بتغير أنماط الطقس، رصد تملح التربة وغيرها لزيادة الإنتاج الزراعي، موضحة أن استخدام تطبيقات التكنولوجيا الزراعية أصبح أمر غاية في الأهمية للربط بين الغذاء والمياه والطاقة، كما طالبت باستخدام التطبيقات التكنولوجية في الإرشاد الزراعي وعدم الاعتماد فقط على الموارد البشرية.

الجلسة العامة لمجلس الشيوخ النائبة نهي زكي النشاط الزراعي الإنتاج الحكومة

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