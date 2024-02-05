خلص عليه بهدوء تام| تفاصيل مثيرة في واقعة شاب المرج.. حيثيات الحكم

أودعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم العباسية، حيثيات حكمها بمعاقبة عاملا بالسجن المؤبد بتهمة قتل صديقه بسبب خلافات بينهما في المرج.

عيار ناري يودي بحياته..



وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن المتهم طبقا لأقوال الشهود والأوراق ارتكب الجريمة وهو هادئ البال بعد أعمال فكر ورؤية، كما استقر في يقينها واطمأن إلى ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من التحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة، تحصل في أنه بتاريخ 4 أكتوبر 2023 وعلى إثر خلافات سابقة بين المتهم والمجني عليه، وأعد المتهم لهذا الغرض سلاحا ناريا وأطلق عيارا ناريا تجاه المتهم أودت بحياته.

كانوا في حالة هدوء نفسى..



وتابعت المحكمة، أن المتهم والمجني عليه يعملان في محل مع بعضهما، وسبق أن نشبت خلافات بينهما وصلت لمشادات كلامية تطورت إلى تشابك بالأيدي بينهما في العمل، مضيفة أنه يوم الواقعة حضر المتهم تحت منزل المجني عليه وطلب منه النزول فحدثت بينهما اشتباكات، قام على إثرها المتهم بإخراج سلاح ناري وأطلق منه عيارًا ناريًا أدى لوفاة المجني عليه، كما ثبت من الأوراق وسماع الشهود أن المتهم عند ارتكاب الواقعة كانوا في حالة هدوء نفسى، وبعد رويّة وتفكير في الأمر وأعدوا لذلك الغرض سلاحا ناري وحيث إن ظرف سبق الإصرار متوفر، فإنه لما كان من المقرر أن مناط سبق الإصرار هو أن يرتكب الجانى الجريمة وهو هادئ البال بعد إعمال فكر وروية.

البداية..

وكان قسم شرطة المرج تلقى بلاغا من من أحد الأهالي يفيد بوقوع جريمة قتل عامل على يد صديقه، بسبب خلافات في العمل بينهما، داخل دائرة القسم، وبانتقال رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتبين العثور على جثة عامل في العقد الثالث من العمر إثر طلقة نارية أنهت حياته في الحال، على يد صديقه بسبب خلافات في العمل، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات التي أحالت المتهم إلى المحاكمة الجنائية والتي أصدرت حكمها المتقدم.