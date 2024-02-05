تدريبات قوية لرباعي الحراس بنادي الزمالك .. تفاصيل

قاد البرتغالي لويس فيسنتي مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات قوية لرباعي الحراس محمد عواد ومحمد صبحي وعبدالرحمن نفاد ومعاذ علاء الدين، خلال المران الذي أقيم مساء ظهر اليوم الاثنين على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة الإسماعيلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وأدى حراس المرمى مجموعة من التدريبات التأهيلية المتنوعة في بداية التدريبات، قبل خوض فقرة فنية تم خلالها التركيز على بعض الأمور الخاصة، التعامل مع الكرات العرضية والتسديد ودور الحارس كمدافع إضافي.

وحرص لويس فيسنتي على نقل التعليمات الفنية بشكل متواصل للحراس أثناء أداء الفقرة الفنية .

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 فبراير الجاري في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.