فرنسا تدعو إلى إقامة دولة فلسطينية والاعتراف بها

أكد وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورني، اليوم الاثنين، أن غزة أرض فلسطينية، داعيًا إلى إقامة دولة فلسطينية والاعتراف بها.

وأضاف سيجورني خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين بالقدس المحتلة، أنه لا يمكن تخيل استمرار إدارة القضية الفلسطينية كما هو الحال الآن، لافتًا إلى أن فرنسا تسعى لضمان أمن إسرائيل وفلسطين.

وأشار إلى أنه لا يمكن أن يكون هناك تهجير قسري للمدنيين في غزة والضفة الغربية، داعيًا إلى ضرورة خفض وتيرة العنف في الضفة الغربية.

وأكد وزير الخارجية الفرنسي أنه لا شيء يبرر ما حدث في 7 أكتوبر ولا شيء أيضا يبرر معاناة المدنيين في غزة.

كما طالب بوقف دائم لإطلاق النار ووقف معاناة المدنيين بغزة وتحرير الرهائن الإسرائيليين.

ولفت وزير الخارجية الفرنسي إلى ضرورة وجوب أمن لبنان وإسرائيل، مؤكدًا أن الأزمات تتكاثر وتعمل باريس لمنع توسّع التصعيد في المنطقة.