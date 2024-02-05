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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مستشار وزارة التضامن: جهود الدولة المصرية موجهة لصالح المواطن الأولى بالرعاية ..فيديو

وزارة التضامن
وزارة التضامن

قال الدكتور صلاح هاشم مستشار وزارة التضامن للسياسات الاجتماعية، إن هناك جهود كبيرة من الدولة المصرية موجهة لصالح المواطن الأولى بالرعاية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الطاحنة التي يمر بها العالم.

وأضاف صلاح هاشم خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "DMC"، أن الجهود المصرية بدأت منذ عام 2015، من خلال مبادرة "تكافل و كرامة"، التي تنفذها وزارة التضامن كإحدى أليات الدعم النقدي، ووصل عدد المستفيدين منها حوالي 5.2 مليون اسرة مصرية.


وأشار الدكتور صلاح هاشم مستشار وزارة التضامن للسياسات الأجتماعية إلى أن الدعم زاد في مصر خلال عام بنسبة تصل إلى حوالي 40%، لافتاً إلى أن المستفيد من "تكافل وكرامة "يقبض حوالي 625 جنيه شهريا.

صلاح هاشم التضامن الظروف الاقتصادية الدولة المصرية الدعم النقدي تكافل وكرامة

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