وزير الرياضة يشهد احتفالية تكريم أبطال التنس بعد التأهل لـ كأس ديفيز

شهد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، احتفالية تكريم أبطال التنس بنادي سماش الرياضي، بعد الفوز علي الاكوادور، بثلاث مواجهات دون رد، ليتأهل منتخبنا رسميًا إلى المجموعة العالمية الأولى لكأس ديفيز، ويحجز للفراعنة بطاقة الصعود رسميًا لأول مرة في تاريخ التنس المصري، وذلك في المباراة إلي أقيمت بالملعب الرئيسي بنادي الجزيرة.



حضر التكريم؛ الكابتن إسماعيل الشافعي رئيس اتحاد التنس، رئيس نادى هليوبوليس النائب عمرو السنباطى، وأعضاء مجلس إدارة إتحاد التنس، عمرو السلالي رئيس نادي سماش الرياضي، والنجمة العالمية ميار شريف، وأبطال المنتخب محمد صفوت وكريم مأمون وعمرو عصراوى وأكرم السلالى ومايكل صبحى والمدير الفنى لاتحاد التنس ضياء نبيل.



أشار وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي إلي الدعم والرعاية غير المسبوقة التي يقدمها الرئيس عبد الفتاح السيسي للمنظومة الرياضية ككل وخاصة للأبطال الرياضيين ممن يرفعون علم مصر في شتي المحافل الدولية، حيث ارتكزت استراتيجية الوزارة خلال السنوات القليلة الماضية علي توجيه شتي الدعم والرعاية للرياضات الفردية والجماعية.



وأكد الدكتور أشرف صبحي علي الدعم الوزارة الكامل لجميع الاتحادات الرياضية لتنفيذ رؤيتها وخططها بالتنسيق مع اللجنة الأوليمبية، فى ضوء الحرص على استدامة تحقيق الإنجازات فى مختلف المحافل وعلى مستوى البطولات التى يشاركون بها على مدار العام.



وأشاد وزير الشباب والرياضة بالإنجاز التاريخى الذى حققه منتخب التنس، مؤكدًا انه حرص على متابعة اول لقاء لدعم ومساندة الأبطال، قائلًا: " كل طلبات منتخبات التنس مجابة من إعداد وتحضير وبناء أجيال للمستقبل للحفاظ على تواصل الأجيال فى اللعبة، حيث قمنا بضخ استثمارات ضخمة فى القطاع الرياضى وبناء منشآت عالمية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالوصول بالرياضة المصرية الى اعلى مكانة".



وأضاف الوزير قائلاً: "إن إستضافة مصر للقاء لبنان واليابان فى كأس ديفيز وإشادة الاتحاد الدولى للتنس بتنظيم واستضافة مصر لمباراتين فى كأس ديفيز للتنس يدعو للفخر ويؤكد أن مصر هى بلد الأمن والأمان وندعو الله أن يديمها علي بلادنا دائما.

وألقى رئيس اتحاد التنس الكابتن اسماعيل الشافعى كلمة وجه فى بدايتها جزيل الشكر إلى وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى على دعمه اللامحدود بداية من حرصه على حضور مباريات المنتخب الوطنى ومروراً بتسخير كافة الإمكانيات اللازمة لتحقيق المزيد من التطوير لرياضة التنس.



وهنأ الشافعى منتخب التنس، مؤكدًا أن ثقته كانت فى محلها باختيار محمد صفوت قائداً للفريق مدرباً ولاعباً والإصرار على إستمرار كريم مأمون ورفض اعتزاله فكسبنا لاعيا قديرًا ومدربًا معاونًا، مثنيًا علي ميار شريف وطالبها بضرورة سير منتخب السيدات على نفس الطريق والوصول إلى المجموعة الأولى العالمية أيضاً.