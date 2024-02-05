عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الرياضة يشهد احتفالية تكريم أبطال التنس بعد التأهل لـ كأس ديفيز

صدى البلد

شهد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، احتفالية تكريم أبطال التنس بنادي سماش الرياضي، بعد الفوز علي  الاكوادور، بثلاث مواجهات دون رد، ليتأهل منتخبنا رسميًا إلى المجموعة العالمية الأولى لكأس ديفيز، ويحجز للفراعنة بطاقة الصعود رسميًا لأول مرة في تاريخ التنس المصري، وذلك في المباراة إلي أقيمت بالملعب الرئيسي بنادي الجزيرة.


حضر التكريم؛ الكابتن إسماعيل الشافعي رئيس اتحاد التنس، رئيس نادى هليوبوليس النائب عمرو السنباطى، وأعضاء مجلس إدارة إتحاد التنس، عمرو السلالي رئيس نادي سماش الرياضي، والنجمة العالمية ميار شريف، وأبطال المنتخب محمد صفوت وكريم مأمون وعمرو عصراوى وأكرم السلالى ومايكل صبحى والمدير الفنى لاتحاد التنس ضياء نبيل.


أشار وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي إلي الدعم والرعاية غير المسبوقة التي يقدمها الرئيس عبد الفتاح السيسي للمنظومة الرياضية ككل وخاصة للأبطال الرياضيين ممن يرفعون علم مصر في شتي المحافل الدولية، حيث ارتكزت استراتيجية الوزارة خلال السنوات القليلة الماضية علي توجيه شتي الدعم والرعاية للرياضات الفردية والجماعية.


وأكد الدكتور أشرف صبحي علي الدعم الوزارة الكامل لجميع الاتحادات الرياضية لتنفيذ رؤيتها وخططها بالتنسيق مع اللجنة الأوليمبية، فى ضوء الحرص على استدامة تحقيق الإنجازات فى مختلف المحافل وعلى مستوى البطولات التى يشاركون بها على مدار العام.


وأشاد وزير الشباب والرياضة بالإنجاز التاريخى الذى حققه منتخب التنس، مؤكدًا انه حرص على متابعة اول لقاء لدعم ومساندة الأبطال، قائلًا: " كل طلبات منتخبات التنس مجابة من إعداد وتحضير وبناء أجيال للمستقبل للحفاظ على تواصل الأجيال فى اللعبة، حيث قمنا بضخ استثمارات ضخمة فى القطاع الرياضى وبناء منشآت عالمية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالوصول بالرياضة المصرية الى اعلى مكانة".


وأضاف الوزير قائلاً: "إن إستضافة مصر للقاء لبنان واليابان فى كأس ديفيز وإشادة الاتحاد الدولى للتنس بتنظيم واستضافة مصر لمباراتين فى كأس ديفيز للتنس يدعو للفخر ويؤكد أن مصر هى بلد الأمن والأمان وندعو الله أن يديمها علي بلادنا دائما.

 

وألقى رئيس اتحاد التنس الكابتن اسماعيل الشافعى كلمة وجه فى بدايتها جزيل الشكر إلى وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى على دعمه اللامحدود  بداية من حرصه على حضور مباريات المنتخب الوطنى ومروراً بتسخير كافة الإمكانيات اللازمة لتحقيق المزيد من التطوير لرياضة التنس.


وهنأ الشافعى منتخب التنس، مؤكدًا أن ثقته كانت فى محلها باختيار محمد صفوت قائداً للفريق مدرباً ولاعباً والإصرار على إستمرار كريم مأمون ورفض اعتزاله فكسبنا لاعيا قديرًا ومدربًا معاونًا، مثنيًا علي ميار شريف وطالبها بضرورة سير منتخب السيدات على نفس الطريق والوصول إلى المجموعة الأولى العالمية أيضاً.

أشرف صبحي الدكتور أشرف صبحي الرئيس عبد الفتاح السيسي الشباب والرياضة الاتحاد الدولي للتنس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«نزل تحت الـ50»|انهيار الدولار في السوق السوداء.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

برقم الجلوس.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 بمحافظة المنيا

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية في المنوفية

«نزل 600 جنيه رسميًا»|زلزال يضرب أسعار الذهب في مصر بعد تراجع الدولار

وفاة نائبة بمجلس النواب وإصابة 5 آخرين في تصادم بصحراوي المنيا

آلاف الجنيهات | خبر عاجل عن انخفاض أسعار طن الحديد بسبب الدولار

مصري يحجز غرفة في فندق هولندي وبعد سفره وجد مفاجأة صادمة بالمكان|شاهد

جدول تخفيف أحمال الكهرباء في رمضان بالمحافظات .. ساعة أم ساعتان؟

ترشيحاتنا

بعد انتقال الزنفلي للأهلي.. لماذا فعل مستخدمو منصة «أكس» هاشتاج باسمه؟| التفاصيل الكاملة

تصل إلى الحبس 5 سنوات .. عقوبات قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

زيادة عدد الأسرة بالمستشفيات لتتناسب مع المعدلات العالمية..توجيهات رئاسية لتحسين المنظومة الصحية

للتعرف على التدريبات ومنظومة التعليم| أكاديمية الشرطة تستضيف وزير الأوقاف وأئمة ووعاظًا

فرنسا تدعو إلى إقامة دولة فلسطينية والاعتراف بها

للترشيد | قرار بعدم شراء سيارات الركوب الحكومي حتى 30 يونيو 2024


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يجب تجاوزها .. أعراض واضحة تدل على اشتياقك للحبيب السابق | خاص

ملامح حزينة.. ياسمين عبدالعزيز تثير ضجة في أول "عُمرة" بعد الطلاق

بفستان جرئ.. جورجينا تستعرض جمالها بفيديو جديد

نزلوهم يزقوا البوكس.. موقف غريب مع مساجين هنود بعد تعطل سيارة الشرطة

فيديو

إحنا ورانا غير الكلام.. طارق صبري يعلق لأول مرة على انفصاله عن شيري عادل

ظهور كائنات سوداء غامضة في المحيط الهادي.. فما هي؟

جلس بجواره ولم ينظر إليه.. شاهد كيف تجاهل الرئيس الروسي "نتنياهو"| فيديو

سعرها 56 ألف جنيه… أغلى ليمونة في العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

أحمد حسام عوض يكتب: تغيير الفكر في الاستثمار الرياضي.. دوري الهواة بأوروبا نموذجا

محمود أبو حبيب

محمود أبو حبيب يكتب: معرض الكتاب بوابة إلى هوية حضارية وثقافية.. هل نحسن استخدامها؟

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي (٤) #اليوم_العالمي_للسرطان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

اﻟﻤﺰﻳﺪ