الاتحاد المغربي يعلن رسميا عن مصير الركراكي بعد الخروج من الأمم الإفريقية

أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، عبر بيان رسمي، تجديد الثقة في المدرب وليد الركراكي المدير الفني للمنتخب المغربي بعد توديع المنتخب الوطني لبطولة كأس أمم أفريقيا 2023 من دور الـ16.

وأشار البيان إلى ضرورة الاستمرار في العمل والبذل من أجل تحقيق النجاح في المنافسات القادمة، مؤكدًا تقديره للجهود التي بذلها المدرب والفريق.

وجددت الجامعة الملكية الثقة في وليد الركراكي لقيادة المرحلة المقبلة، مؤكدة تقديم كل دعم ومساندة لضمان تحقيق النجاح في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 والاستعداد لنهائيات كأس أفريقيا للأمم التي ستستضيفها المغرب في 2024.

وأشاد البيان أيضًا بالجماهير المغربية ووفائها، داعيًا إياها للالتفاف والتشجيع للمنتخب الوطني في المستقبل، وذلك تحضيرًا لمواجهات كأس أمم أفريقيا 2025 والتحديات القادمة.

يأتي هذا البيان بعد خروج المنتخب المغربي من بطولة الأمم الأفريقية بعد هزيمته أمام جنوب أفريقيا في دور الـ16 بنتيجة 0-2.