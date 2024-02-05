عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

رمضان 2024.. أول صورة لـ نيقولا معوض بشخصية عمر الخيام من الحشاشين

نيقولا معوض فى مسلسل
نيقولا معوض فى مسلسل الحشاشين

بشعر طويل ولحية وعباءة ، ظهر النجم نيقولا معوض في أحدث صور لمسلسل الحشاشين، ويقوم نيقولا معوض خلال أحداث المسلسل بشخصية عمر الخيام، وتدور أحداثه في القرن الحادي عشر، ومن المقرر إطلاقه خلال موسم رمضان 2024.

وطرح النجم كريم عبد العزيز برومو مسلسل الحشاشين المأخوذ من أحداث حقيقية من القرن الحادى والعشرين، تمهيداً لعرضه فى شهر رمضان المقبل 2024، ليكون أول الأعمال التى تحجز مكانها فى دراما رمضان العام المقبل، وظهر كريم فى البرومو بالبحر يحاول النجاة ويقول: "اطمن.. مفيش ألم.. مفيش موت.. فيه طيران أسرع من البرق لروحك.. من هنا للجنة.. أنا صاحب مفتاح الجنة.. أنا حسن ابن الصباح.

الدنيا دوارة .. تعليق مثير من طليق دنيا بطمة بعد حبسها عامًا

بعد صورها الجريئة.. إطلالات نادين الراسي المثيرة للجدل.. شاهد

أول ظهور لـ هشام جمال وليلى زاهر بعد خطبتهما

إيرادات الأفلام.. نور النبوي يتفوق على منى زكي.. وبيومى فؤاد الأخير

مسلسل الحشاشين 

شوّق المخرج بيتر ميمي عشاق الدراما للعمل الكبير مسلسل "الحشاشين" والمقرر أن ينافس في موسم رمضان المقبل، حيث نشر صورة من كواليس العمل على حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

وقال بيتر: "متبقى 40 يوم تقريبا على عرض مسلسل الحشاشين الفرقة اللى رعبت العالم فى القرن الحادى عشر ومؤسسها حسن ابن الصباح الرجل الأخطر فى التاريخ".

وتابع بيتر ميمي: "المسلسل اتصور في 3 قارات، وآلاف من قطع الملابس وآلاف من قطع السلاح، انتظروا عمل يليق بالوطن العربي".

المسلسل بطولة النجوم كريم عبد العزيز، نيقولا معوض، فتحي عبد الوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، ومن إنتاج سينرجي، وإخراج بيتر ميمي.

الحشاشين النجم نيقولا معوض النجم كريم عبد العزيز المخرج بيتر ميمي كريم عبد العزيز نيقولا معوض موسم رمضان 2024 مسلسل الحشاشين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

برقم الجلوس.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 بمحافظة المنيا

«نزل تحت الـ50»|انهيار الدولار في السوق السوداء.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية في المنوفية

«نزل 600 جنيه رسميًا»|زلزال يضرب أسعار الذهب في مصر بعد تراجع الدولار

مصري يحجز غرفة في فندق هولندي وبعد سفره وجد مفاجأة صادمة بالمكان|شاهد

حلمي طولان يكشف مفاجأة مدوية عن ممول صفقات الزمالك

آلاف الجنيهات | خبر عاجل عن انخفاض أسعار طن الحديد بسبب الدولار

وفاة نائبة بمجلس النواب وإصابة 5 آخرين في تصادم بصحراوي المنيا

موضوعات متعلقة

الدنيا دوارة .. تعليق مثير من طليق دنيا بطمة بعد حبسها عامًا

صابرين تكشف لـ صدى البلد تفاصيل دورها فى "إقامة جبرية"

رمضان 2024.. صابرين تكشف عن تفاصيل دورها فى مسلسل مسار إجبارى

الجمهور يتزاحم على أحمد العوضى فى شارع المعز بسبب حق عرب.. صور

باللهجة العراقية.. ديانا حداد تطلق أغنية كل الهلا |فيديو

موسم رمضان 2024 .. ناردين فرج تشارك في لحظة غضب

أول ظهور لـ هشام جمال وليلى زاهر بعد خطبتهما

وفاة خال الفنان أحمد وفيق .. تفاصيل

ترشيحاتنا

1000 دولار.. البنك الأهلي يطرح فيزا بحد أقصى للسحب اليومي

وزير مالية الاحتلال يهاجم أمريكا: أي عقوبات على المستوطنين فهي ضد إسرائيل

تفاصيل مباحثات وزيري الخارجية الإيراني والسوداني في طهران

بروتوكولات تعاون مثمرة .. مصر للطيران تشارك فى معرض ميلانو السياحي BIT

قبل انتهائه.. إقبال كبير على سور الأزبكية بمعرض القاهرة للكتاب

بعد 5 شهور زواج.. عروس أمام محكمة الأسرة : مش عايزاه


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش هتصدق .. سعر إطلالة هيفاء وهبي المثيرة للجدل

رغم مرضها النادر.. سيلين ديون بإطلالة أنيقة في حفل جرامي 2024

رئيس الأركان يتفقد ضبطيات قوات حرس الحدود

جيبة جلد فوق الركبة.. منة فضالي تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

فيديو

وفاء امرأة.. اللقاء الأول لزوجين فرقتهما الحرب العالمية الثانية لمدة 54سنة| فيديو

إحنا ورانا غير الكلام.. طارق صبري يعلق لأول مرة على انفصاله عن شيري عادل

ظهور كائنات سوداء غامضة في المحيط الهادي.. فما هي؟

جلس بجواره ولم ينظر إليه.. شاهد كيف تجاهل الرئيس الروسي "نتنياهو"| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

أحمد حسام عوض يكتب: تغيير الفكر في الاستثمار الرياضي.. دوري الهواة بأوروبا نموذجا

محمود أبو حبيب

محمود أبو حبيب يكتب: معرض الكتاب بوابة إلى هوية حضارية وثقافية.. هل نحسن استخدامها؟

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي (٤) #اليوم_العالمي_للسرطان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

اﻟﻤﺰﻳﺪ