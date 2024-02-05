ضبط 3 أطنان زيت سليكون وجليسرين وملح طعام مجهولة المصدر بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفه للتأكد من التزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وأكدت وكيل وزارة التموين بالشرقية أنه قام قطاع تموين جنوب الشرقية برئاسة عاطف عراقي وبالاشتراك مع تموين العاشر برئاسة مصطفي عبدالقادر بشن حملة مكبرة وأسفر المرور عن تحرير محضر رقم 1160 جنح العاشر ضد المواطن المسؤول عن إدارة مصنع غزل بالعاشر وتم ضبط 5 براميل زيت سليكون يستخدم فى تشميع خيوط الغزل مجهول المصدر بإجمالى وزن طن زيت سليكون .

كما تم تحرير محضر رقم 1161 جنح العاشر ضد المواطن المسؤول عن إدارة مصنع لتصنيع الصابون والمنظفات وتم ضبط 5 براميل جليسرين زنة البرميل الواحد 250 كجم مجهول المصدر يستخدم فى تصنيع المنظفات والصابون بإجمالى طن و250 كجم جليسرين مجهول المصدر وتم تحرير محضر رقم 1162 جنح العاشر ضد صاحب مقلة محمصات بالعاشر لحيازة ملح طعام مجهول المصدر وتم ضبط طن ملح طعام مجهول المصدر.

كما تم تحرير محضر رقم 1163 جنح العاشر ضد صاحب مطعم بالعاشر لعدم إعلان أسعار المأكولات المعروضة للبيع وتم تحرير محضر رقم 1164 جنح العاشر ضد صاحب محل بقالة لعدم وجود شهادة صحية سارية.