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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

تعليم الشرقية يحصد 6 جوائز تقديرية من مشروع قـوى عاملة مصر| تفاصيل

صدى البلد

حصدت مديرية التربية والتعليم بالشرقية 6 جوائز تقديرية من مشروع قــوى عاملة مصر الممول من الوكالة الأمريكية في ختام فعاليات المؤتمر التنشيطى لوحدات تيسير الانتقال إلى سوق العمل بالأسكندرية والذى اقيم على مدار ثلاثة أيام بالإسكندرية وذلك بحضور مدير  مديرية التربية والتعليم  بالشرقية ومحمد حسين مدير الوحدة المركزية لتيسير الانتقال إلى سوق العمل ومديري المديريات ومديري عموم التعليم الفني بالمحافظات.

أضاف محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية أنه حصدت  وحدات تيسير الانتقال إلى سوق العمل بالشرقية على 6 جوائز تقديرية من مشروع قوى عاملة مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية حيث حصلت مدرسة ههيا الثانوية الصناعية العسكرية بنين على المركز الأول في عرض انجازات الوحدات المدرسية وحصلت مدرسة الزقازيق الفنية بنات رقم 2 على المركز الثاني وحصلت مدرسة بلبيس الصناعية بنات على المركز الثالث على مستوى المحافظات نطاق عمل المشروع.

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كما حصلت مدرسة بلبيس الصناعية بنات على المركز الأول  كأفضل وحدة مدرسية على مستوى المحافظة وحصلت مدرسة بلبيس التجارية بنات على المركز الثاني وحصلت مدرسة الزقازيق الفنية بنات رقم 2 على كأس المركز الثالث في برنامج معا ننطلق.

 

قدم محمد رمضان غريب وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية  الشكر لمشروع قوى عاملة مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والمكتب الميداني بالشرقية والوحدة الفرعية لتيسير الانتقال إلى سوق العمل لما قدموه من دعم للمدارس للوصول إلى هذا المستوى وطالبهم ببذل أقصى جهد للحصول على مراكز متميزة.

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