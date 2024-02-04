محافظ الشرقية: جادون في استكمال خطة التطويروخلق محاور مرورية جديدة للارتقاء بالخدمات

أكد محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب،أن المحافظة جادة في استكمال خطة التطوير والتجميل وخلق محاور مرورية جديدة ؛ للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية والتنموية وتلبية كل احتياجاتهم بما يضمن لهم حياة كريمة.



جاء ذلك خلال جولة المحافظ التي قام بها اليوم بمدينة بلبيس ؛ لمتابعة مشروعات التطوير والتجميل الجاري تنفيذها بتكلفة إجمالية 50 مليون جنيه، وكذلك أعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة أولا بأول من الشوارع والميادين الرئيسية لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين، وأيضا التأكد من رفع كافة الإشغالات لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة وإعادة الوجه الجمالي والحضاري للمدينة .



استهل المحافظ جولته - بحسب بيان صادر عن المتحدث الإعلامي للمحافظة الدكتورة أسماء عبد العظيم - بتفقد أعمال إنشاء كوبري مشاة أعلى طريق عبد المنعم رياض ليربط بين منطقة الشيخ عمر وموقف العايد بتكلفة 20 مليون جنيه، حيث من المقرر أن يضم سلماً كهربائياً ومصعدا يستخدم لكبار السن وذوي الهمم، وسلم خرساني؛ وذلك للحد من حوادث السير نتيجة التخطي غير الآمن والحفاظ على أرواح المواطنين.



ووجه المحافظ ، رئيس مركز ومدينة بلبيس الدكتور جلال عبد الكريم بمتابعة الشركة المسند لها تنفيذ أعمال إنشاء الكوبري وإلزامها بتطبيق المواصفات القياسية والجدول الزمني المحدد للانتهاء منه ودخوله الخدمة الفعلية لخدمة أبناء المدينة.



وتابع غراب أعمال التطوير والرصف الجارية بمنطقتي حي النادي والشبراوي وشارع المتاجر باستخدام بلاط الإنترلوك بتكلفة 20 مليون جنيه؛ لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها وتقديم أفضل الخدمات لقاطنيها، وكذلك تفقد أعمال الرصف والتطوير الجارية بشارع المناسبة وخلف مجلس المدينة بتكلفة 10 ملايين جنيه، مؤكدا ضرورة مراعاة أماكن صفايات الأمطار وبالوعات الصرف الصحي وتنفيذها طبقا للمواصفات الفنية المحددة تنفيذاً لخطة التطوير والتجميل التي تشهدها شوارع المدينة.



والتقى المحافظ بعدد من المواطنين واستمع لآرائهم ومقترحاتهم نحو أعمال التطوير الجارية وكذلك لمشاكلهم على الطبيعة، موجهاً رئيس المدينة بفحصها وتلبية كافة احتياجاتهم في إطار الإمكانيات المتاحة.

واختتم محافظ الشرقية جولته بمدينة بلبيس بتفقد منطقة موقف السلام، مشدداً على استمرار تكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات التي تعيق حركة السيارات والمارة لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة وإعادة الوجه الجمالي والحضاري للمنطقة.