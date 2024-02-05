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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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محافظات

مكتبة مصر العامة بالشرقية تقدم أنشطة الكشافة والحساب الذهنى

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على أهمية دور المكتبة في توعية النشء والشباب بإعتبارها مؤسسة ثقافية واجتماعية تجمع مصادر المعرفة بكافة أشكالها وأنواعها ويتردد عليها المواطنون على إختلاف أعمارهم وثقافاتهم للقراءة والبحث والإطلاع وإستغلال أوقات فراغهم ،مشيراً إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أولى اهتماماً بالغًا بالإنسان المصري وتوفير حياة كريمة له في إطار استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030، والتي تشمل في محاورها إلى جانب توفير المسكن والملبس، بناء الإنسان ثقافيًا ومعرفيًا والعمل على ترسيخ الهوية الوطنية وحفظ التراث. 

وفى سياق متصل أشارت رانيا حشيش مديرة مكتبة مصر العامة بالزقازيق إلى أن المكتبة خلال شهر يناير الماضى قدمت خدمات عدة فى نشاط اعرف دينك حيث بلغ عدد المستفيدين منه 15 متدرب (أطفال) ونشاط مسرح العرائس وتوتة وحدوته ونادى السينما حيث بلغ عدد المستفيدين منه120متدرب (أطفال). 

كما قدمت المكتبه انشطة عالم ورق و مسابقات حيث بلغ عدد المستفيدين منه100 متدرب (أطفال) وأنشطة صلصال وحلو وحادق وبازل وهاند ميد وإعادة تدوير حيث بلغ عدد المستفيدين منه 170 متدرب (أطفال) ونشاط اكسسوارات ونحت وريزن حيث بلغ عدد المستفيدين منه 55 متدرب (أطفال – شباب -كبار) ونشاط الرسم والتلوين والرسم على الزجاج حيث بلغ عدد المستفيدين منه 105متدرب (أطفال -شباب - كبار).

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وفي نشاط حساب ذهنى مستوى (اول - ثانى ) حيث بلغ عدد المستفيدين منه 20متدرب (أطفال) ونشاط الكشافة حيث بلغ عدد المستفيدين منه 50 متدرب (أطفال) وتعليم مبادئ (ICDL) وفوتوشوب حيث بلغ عدد المستفيدين منه 24متدرب (أطفال - شباب -كبار" ونشاط الشطرنج حيث بلغ عدد المستفيدين منه 35متدرب (أطفال – شباب - كبار) ونشاط لغة تعليم إنجليزية حيث بلغ عدد المستفيدين منه 15متدرب (شباب - كبار).

ولتشجيع الأطفال على القراءة والإطلاع وتنمية مهاراتهم الثقافية والاجتماعية قامت المكتبة المتنقلة بالمكتبة بزيارة وحدة امراض الدم بجامعة الزقازيق وتقديم خدماتها لعدد (30) طفل من المتواجدين بالوحدة كما قامت المكتبة المتنقلة بالمكتبة بزيارة معرض الكتاب وتقديم خدمات للأطفال المتواجدين بالمعرض.

استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة استراتيجية الدولة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية السيسى رئيس الجمهورية المكتبة المتنقلة امراض الدم

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