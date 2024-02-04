مياه الشرقية: صباح الغد.. ضعف المياه عن مدينة فاقوس لمدة 8 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، ضعف المياه عن مدينة فاقوس، وذلك اعتبارا من الساعة ٧ صباح يوم الاثنين الموافق ٥-٢-٢٠٢٤ وحتى الساعة ٣ عصر اليوم ذاته لمدة ٨ ساعات.

وأرجعت الشركة سبب الضعف نظرا لإيقاف محطة مياه أبو شلبي (المرحلة الأولى) بمركز فاقوس وذلك لوجود أعمال ربط خطوط جديدة أمام عزبة الكيلانية.

وتناشد الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥.