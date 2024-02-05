محافظ أسيوط: زيادة إنتاج البوتاجاز إلى 70 ألف أسطوانة يومياً

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، اليوم الاثنين ، سير العمل بمصنع تعبئة إسطوانات البوتاجاز التابع لشركة الغازات البترولية بتروجاس وجه قبلى بالمنطقة البترولية بجحدم التابعة لمركز منفلوط وتابع مراحل تعبئة اسطوانات غاز البوتاجاز واطمأن على سير العمل وزيادة كميات الانتاج لتلبية احتياجات المواطنين من اسطوانات البوتاجاز وخاصة مع زيادة الطلب عليها فى فصل الشتاء ،فى إطار الدعم من المقدم من المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية واللواء هشام امنة وزير التنمية المحلية والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتحقيق التنمية المستدامة وتنمية الصعيد وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين .



رافقه خلال الجولة المهندس حسام الدين صلاح مدير عام منطقة أسيوط بشركة بتروجاس وممدوح حماد وكيل وزارة التموين بالمحافظة وعبد العزيز محمد أحمد الأمين ممثل شركة بوتاجاسكو والمشرف على المصنع واحمد عبد الوهاب حسانين مساعد مدير العمليات بشركة بوتاجاسكو وأحمد شيرين مدير عام المبيعات بالمصنع وخالد عبد الحميد مدير عام العمليات بمصنع أسيوط وبخيت عبد الرسول مدير إدارة النقل وعلاء محمود مسئول التشغيل بالمصنع والمهندس ناجح عبد الرحمن رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب .

وبدأ المحافظ زيارته للمصنع بمتابعة مراحل التعبئة بالمصنع والتقى بالعاملين بالوردية المسائية بالمصنع وحثهم على بذل المزيد من الجهد لزيادة الانتاج وتحقيق اعلى معدلات الأمان والسلامة بالمصنع ومراعاة معايير الجودة والعمل تحت مختلف الظروف والضغوط الطارئة .

واستمع المحافظ الى شرح من المهندس حسام الدين صلاح ،لطبيعة العمل بالمصنع أهميته فى توفير احتياجات محافظات " أسيوط والوادى الجديد والمنيا " من اسطوانات غاز البوتاجاز ويحتوى المصنع على مستودعات استراتيجية للغاز الصب تحتوى على 26 الف متر3 غاز تكفى احتياطى لمدة 12 يوماً فضلا عن ربط المصنع بخطوط انابيب للغاز لسد احتياجاته من الغاز بصفة مستمرة ومواجهة الطلب المتزايد وخاصة فى فصل الشتاء .

استعرض المحافظ – خلال اللقاء – سبل التعاون مع منطقة أسيوط بشركة بتروجاس لسد احتياجات القرى والمراكز من اسطوانات البوتاجاز وخاصة مع زيادة الطلب عليها فى فصل الشتاء ،وتوفير حصص إضافية للمحافظة خلال فصل الشتاء لمنع اية تكدسات امام مستودعات البوتاجاز بالقرى والمراكز .

وجه محافظ أسيوط – خلال الزيارة - بالتنسيق المستمر بين مديرية التموين وشركة بوتاجاسكو ممثلة فى المهندس حامد على شحاتة مدير عام وجه قبلى بالشركة وحمادة رفعت مدير عام جنوب و وائل مجدى مدير منطقة أسيوط بالشركة ومدير مصنع الغازات البترولية بتروجاس اسيوط ورؤساء المراكز والاحياء لضخ كميات إضافية من اسطوانات البوتاجاز بالقرى والمراكز خاصة مع زيادة زيادة حصة إسطوانات البوتاجاز خلال الشهر الحالي بنسبة 15% وتم توزيعها على المراكز والقرى تحت اشراف الرقابة التموينية ، لافتا أن حصة المحافظة تبلغ مليون و300 ألف اسطوانة / شهر وتم زيادتها الى مليون و462 الف اسطوانة /شهر ، وبمعدل يومى وصل الى 70 الف اسطوانات بوتاجاز ، لافتاً الى التنسيق مع شركة بوتاجاسكو لدعم كافة مراكز المحافظة من البوتاجاز وخاصة القرى والمناطق التي لايوجد بها مستودعات أهالي بالاضافة الى سيارات الشركة وشباب الخريجيين .



وأكد محافظ أسيوط على تكثيف الحملات الرقابية والتموينية بصفة يومية ومستمرة صباحًا ومساءًا لضمان وصول هذه المنتجات الحيوية إلى مستحقيها وضمان توافرها بالمستودعات منعًا لحدوث أي اختناقات واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين والمتلاعبين بالاسعار ،لافتا إلى تكليف لجان من التموين والوحدات المحلية والإدارات الفرعية للإشراف على توزيع المواد البترولية بالمحطات الرئيسية ومتابعة وصولها من بداية الشحن من المستودع الرئيسي حتى وصولها لمحطات الخدمة الفرعية وإعداد بيان يومي بالمنصرف من المواد البترولية ومقدار العجز أو الزيادة طبقًا للاحتياج الفعلي ومخاطبة كافة الجهات المعنية لاتخاذ اللازم حال وجود أي قصور بها ،فضلا عن وجود لجنة دائمة من مديرية التموين بمصنع شركة الغازات البترولية "بتروجاس" بجحدم لمتابعة شحن كميات البوتاجاز يوميًا والتأكد من تمام وصولها لأماكنها بالتنسيق مع إدارات التموين ومباحث التموين والوحدات المحلية فضلا عن متابعة توفير المواد البترولية عن طريق شركات البترول ومحطات الخدمة التابعة لها بدائرة المحافظة.

أشار مدير مصنع مصنع الغازات البترولية بتروجاس بالمنطقة البترولية بجحدم ، الى ان الطاقة الانتجاية اليومية للمصنع حاليا تبلغ 70 الف اسطوانة بوتاجاز ويبلغ وزن اسطوانة البوتاجاز المنزلي 12.5كيلو غاز بوتاجاز ،مؤكدا على خروج كافة اسطوانات البوتاجاز من مصنع التعبئة طبقاً للمواصفات المقررة وعقب مرورها بعدة اختبارات للتأكد من سلامتها وأمنها ووزنها المحدد لافتا الى ان العمل بالمصنع مستمر على مدار 3 ورديات فى اليوم لتلبية احتياجات السوق المحلى لتوفير احتياجات المحافظة من البوتاجاز بصفة مستمرة مع زيادة الطب على اسطوانات البوتاجاز خلال فصل الشتاء والاعياد ، لمنع اي عجز فى حصص المحافظات او وجود تكدسات بالمستودعات ،مضيفاً ان المصنع يعمل بصورة جيدة لسد احتياجات السوق المحلي والطلب المتزايد من إسطوانات البوتاجاز والغاز الصب .

لافتا الى المتابعة المستمرة لسير العمل بالمصانع واتباع جميع اجراءات السلامة والصحة المهنية و وسائل الامان مع استخدام أحدث اجهزة الانذار المبكر فضلاً عن تكثيف التجارب العملية لتدريب العاملين بالمصنع على مواجهة أية كوارث او ازمات – لاقدر الله – وتنفيذ خطط الطوارىء وقت الضرورة ، مؤكدا زيادة الانتاج بالشركة لتلبية الطلب المحلى من البوتاجاز ،موجها الشكر لمحافظ أسيوط على تعاونه المستمر ودعمه لوصول الدعم لمستحقيه وتكثيف الحملات والمتابعة المستمرة لمستودعات البوتاجاز ومراكز التوزيع بالقرى والمراكز .

وأضاف ممدوح حماد وكيل وزارة التموين الى انه بناء على توجيهات الوزير المحافظ وبالتنسيق مع شركة بتروجاس تم زيادة حصة المحافظة خلال شهر يناير 2024 بمقدار 160 الف اسطوانة وتم الدفع بعدد 150 الف اسطوانة جديدة لشهر فبراير لسد احتياجات المواطنين خلال فصل الشتاء ليصبح المنصرف اليومى 67 ألف اسطوانة يومياً بالتنسيق مع ، وتم توزيع اكثر من 18 الف ترلة اسطوانات بوتاجاز خلال شهرين بدون نولون تسهيلا على الموزعين والتجار .

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