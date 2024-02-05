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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط والمشرف على الأزمات بالتنمية المحلية يتفقدان مركز السيطرة الموحد بالديوان العام

مركز السيطرة الإقليمي
مركز السيطرة الإقليمي للشبكة الوطنية الموحدة بأسيوط

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، يرافقه اللواء أ.ح المهندس ناصر فوزي مدير المركز الوطني لتخطيط إستخدامات أراضي الدولة واللواء وائل سعدة، وكيل وزارة التنمية المحلية المشرف العام على الإدارة العامة للأزمات والكوارث بالوزارة، مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام، والذي تم إنشاؤه مؤخرًا ضمن المشروع القومي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحقيق التكامل والتعاون بين كافة الجهات المعنية لسرعة تقديم خدمات الطوارئ والمرافق واحتواء الأزمات وإدارتها بكفاءة عالية وإحكام تام في أقل وقت ممكن وتساهم في الحفاظ علي خصوصية بيانات الدولة المصرية وتدعم أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمى الآمن ورؤية مصر 2030.

 جاء ذلك بحضور اللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة والمحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة والدكتور عبدالله عيسى الشريف رئيس لجنة الحصر ومقرر لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها برئاسة الجمهورية ومحمود عبدالغفار ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات وثروت زرد رئيس اللجنة الرباعية للتسعير ونيفين جرجس عجيب مفتش بوزارة المالية ويحيى زكريا مدير مركز السيطرة وإدارة الازمات والكوارث بالمحافظة والعاملين بالمركز.


حيث تفقد محافظ أسيوط واللواء أ.ح المهندس ناصر فوزي واللواء وائل سعدة مركز السيطرة واستمعوا إلى شرح عن مكونات الغرفة وتصميمها الذي جاء وفقاً لأحدث نظم التكنولوجيا الحديثة وتابعوا عن طريق اتصال مرئي بالبث المباشر أعمال حفر بشارع الثورة بكورنيش النيل بحي شرق مدينة أسيوط لإنشاء غرفة ربط لتغذية مشروع محطة مياه الهلالي "التشيكي سابقًا" الأمر الذي يؤدى إلى غلق جزئي للشارع لمدة 10 أيام وتم متابعة كافة الإجراءات والخطوات التي تم القيام بها حتى الان للانتهاء من التوصيل وفتح الشارع مرة أخرى أمام حركة المرور كما تفقدوا قاعة المؤتمرات التي تم تطويرها حديثا وتزويدها بكافة الأجهزة الإلكترونية الحديثة من شاشات عرض ومنظومة صوت ووسائل اتصال لسهولة العمل.


وأكد المحافظ على جاهزية الشبكة الوطنية لمتابعة ورصد أية أعمال تتم في نطاق المحافظة على مدار الساعة والوقوف على الحالة العامة وتذليل أى معوقات والسيطرة عليها أولاً بأول من خلال ربط مختلف عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية عبر مركز السيطرة باستخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة طبقًا لأحدث المعايير العالمية لافتًا إلى أن مركز السلامة والطوارئ سيحقق التعاون الكبير بين كافة الجهات وبعضها خاصة في حالة الطوارئ والأزمات بما يساهم في أداء الخدمات بصورة أسرع وأفضل لافتًا إلى إنه يتم من خلال مركز السيطرة متابعة أعمال الإزالات التي تتم بالمراكز ضمن الموجة الـ 22 التي يتم تنفيذها حاليًا.


وأشار اللواء عصام سعد إلى أن مركز سيطرة الشبكة الوطنية بالديوان العام يساهم في دعم خطط الدولة في مجالات التأمين المختلفة ودعم جهود التنمية المستدامة للدولة وتحقيق رؤية مصر 2030 والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وأرواح المواطنين بأحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة وذلك عبر شبكة موحدة ومؤمنة تعد العمود الفقري لاتصالات وتطبيقات وأنظمة الجهات الحكومية وتحسين جودة خدمات الإغاثة والطوارئ بتقليص زمن الاستجابة للحدث والتعاون والتكامل بين الجهات المعنية وإتاحة البيانات الدقيقة.


وأشاد اللواء أ.ح المهندس ناصر فوزي بالمركز وإمكانياته العالية وتجهيزاته بأحدث وسائل تكنولوجيا الاتصالات في إطار شبكة موحدة ومؤمنة بالكامل ما يساهم في تقليل زمن الاستجابة وسرعة التعامل مع الطوارئ والأزمات عند حدوثها مشيراً إلى جهود الدولة في مجالات التأمين المختلفة في كافة أنحاء الجمهورية باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة لصالح الأمن والخدمات على مستوى الدولة.

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من جانبه أوضح اللواء وائل سعدة أن مشروع الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة تم إنشاؤها طبقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحقيق التكامل والتعاون بين كافة الجهات المعنية لسرعة تقديم خدمات الطوارئ والمرافق واحتواء الأزمات وإدارتها بكفاءة عالية وإحكام تام في أقل وقت ممكن من خلال منظومة واحدة تستهدف في المقام الأول الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم من خلال الوصول للمعدلات العالمية في الإستجابة وسرعة رد الفعل لكافة الطوارئ والأحداث والكوارث لدعم إتخاذ القرار.

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