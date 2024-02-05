خلال لقائها محافظ الإسكندرية.. السفيرة الأمريكية: سعيدة بزيارة عاصمة مصر الثانية

بحث محافظ الإسكندرية، محمد الشريف، مع سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، هيرو مصطفى، سبل تعزيز التعاون المشترك وتطوير العلاقات بين الجانبين على كافة الأصعدة.



وقال الشريف - في بيان اليوم/الاثنين/ - إن الإسكندرية هي عاصمة مصر الاقتصادية وبها ما يقرب من 4500 مصنع في كافة المجالات، كما أنها تستقبل نحو 65 % من صادرات وواردات الجمهورية.



من جانبها، أكدت السفيرة الأمريكية، حرصها على زيارة الإسكندرية كونها عاصمة مصر الثانية، مشيرة إلى أنها ستزور مكتبة الإسكندرية، بالإضافة إلى حضور أسبوع الإسكندرية للتصوير بالامديست.



جاء ذلك بحضور نائب المحافظ، الدكتورة جاكلين عازر، والملحق الثقافي الأمريكي، ايرين تاريوت، ومسؤول تطوير التعليم بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، جونا لآي.