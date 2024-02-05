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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

80 عملا فنيا لقطاع المعاهد الأزهرية في جناح الأزهر بمعرض الكتاب

ركن قطاع المعاهد
ركن قطاع المعاهد الأزهرية

يشهد ركن قطاع المعاهد الأزهرية، بجناح الأزهر الشريف في معرض القاهرة الدولي للكتاب، إقبالاً متزايدا، من رواد الجناح، منذ انطلاق أعماله، في الرابع والعشرين من يناير الماضي، حيث يحرص الزائرون على تفقد المعرض الفني الخاص بالقطاع،  والذي يضم أكثر من ٨٠ عملا فنيا، تتمثل في (لوحات ومجسمات رباعية وثلاثية الأبعاد وأخرى مضيئة، وأشغال يدوية).

من جانبها، أوضحت، دعاء صبري، مسؤول المعرض الفني بقطاع المعاهد، أن الأعمال الفنية المشاركة قام بتنفيذها وتصميمها، معلمو وموجهو التربية الفنية المتميزون من مختلف المناطق الأزهرية، حيث تنوعت موضوعات الأعمال الفنية المشاركة، لتعبر عن البيئة المصرية، والفنون الشعبية، والحضارة المصرية القديمة، والتي استخدمت في تشكيلها العديد من الخامات مثل الجلد الطبيعي والأخشاب والأوراق والقماش والألوان الزيتية والفحم، بالإضافة إلى الأعمال المستخدم فيها إعادة التدوير من البيئة المحيطة  مثل بواقي الأقمشة الورق ونور التمر وبعض النباتات المجففة.

كما تصدرت القضية الفلسطينية لوحات المعرض الفني لقطاع المعاهد، حيث تم عرض ١٠ أعمال متنوعة، تجسد القضية الفلسطينية، ما بين رسم وتصوير وتشكيل مجسم، حيث لاقت إعجابا شديدا من رواد المعرض من مختلف الأعمار والجنسيات، خاصة من الإخوة الفلسطينيين، الذين أشادوا بمدى تعبير معلمي الفنون الأزهريين عن القضية الفلسطينية، بتعبيرات مست قلوبهم، ما جعلهم يلتقطون معها الصور التذكارية، وتسجيل فيديوهات وإرسالها إلى أهلهم بغزة لكي يشاركوهم ما شاهدوه من أعمال معبرة.

ويشارك الأزهر الشريف -للعام الثامن على التوالي- بجناحٍ خاصٍّ في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55، في الفترة من 24 يناير الجاري حتى 6 فبراير 2024؛ وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.

ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة الندوات، وركن للفتوى، وركن الخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات.

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المعاهد الأزهرية الازهر الشريف معرض القاهرة الدولي للكتاب

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