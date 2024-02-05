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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الحبس سنة لـ عامل تعدى على مهندسة داخل سيارة ميكروباص بأسيوط

الدائرة الحادية عشر
الدائرة الحادية عشر بمحكمة جنايات أسيوط

عاقبت الدائرة الحادية عشر بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الاثنين، عاملا بالحبس 6 أشهر لتعديه على مهندسة بأن أمسك موطن عفتها أثناء استقلالهما سيارة أجرة، كما عاقبته المحكمة بالحبس 6 أشهر وغرامة 10 آلاف جنيه لحيازته جوهر الحشيش بقصد التعاطي .

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد التواب صالح ، رئيس المحكمة ، وعضوية المستشار روميل شحاتة ، الرئيس بالمحكمة ، والمستشار ضياء الدين أحمد دهيس ، نائب رئيس المحكمة ، وأمانة سر عادل أبوالريش وزكريا حافظ .


تعود وقائع القضية رقم 5361 لسنة 2023 جنايات ثان أسيوط إلى ورود بلاغ لقسم شرطة ثان أسيوط من الخدمات الأمنية بموقف سيارات نزلة عبداللاه بمدينة أسيوط بشكوى المجني عليها " أميرة . ع . إ " 26 عاما ، مهندسة ، بانهاء أثناء استقلالها سيارة ميكروباص اجرة من مركز البداري إلى مدينة أسيوط كان احد الأشخاص يركب بالمقعد خلفها وقام بمسك أجزاء من جسدها .


قالت المجني عليها في تحقيقات النيابة العامة انه أثناء استقلالها سيارة ميكروباص في الكنبة منتصف السيارة بجوار الشباك كان يجلس خلفها المتهم " فرج . ع . س " 38 عاما ، عامل " واضعا قدمه في ظهر المقعد التي كانت تجلس عليه ومد يده اليسرى بجوار المقعد وامسك موطن عفتي وأمسكت بيده وصرخت في السيارة .


وتوصلت تحريات الرائد فادي سليمان شحاتة معاون مباحث قسم ثان أسيوط ، إلى صحة أقوال المجني عليها بقيام المتهم بالتعدي عليها وملامسته لأجزاء من جسدها أثناء جلوسها بالمقعد أمام المتهم .

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وقررت النيابة اخذ عينة من المتهم لإجراء تحليل مخدرات لبيان عما إذا كان يتعاطى مواد مخدرة من عدمه وتبين من التحليل تعاطي المتهم لجوهر الحشيش المخدر .

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