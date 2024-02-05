الحبس سنة لـ عامل تعدى على مهندسة داخل سيارة ميكروباص بأسيوط

عاقبت الدائرة الحادية عشر بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الاثنين، عاملا بالحبس 6 أشهر لتعديه على مهندسة بأن أمسك موطن عفتها أثناء استقلالهما سيارة أجرة، كما عاقبته المحكمة بالحبس 6 أشهر وغرامة 10 آلاف جنيه لحيازته جوهر الحشيش بقصد التعاطي .

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد التواب صالح ، رئيس المحكمة ، وعضوية المستشار روميل شحاتة ، الرئيس بالمحكمة ، والمستشار ضياء الدين أحمد دهيس ، نائب رئيس المحكمة ، وأمانة سر عادل أبوالريش وزكريا حافظ .



تعود وقائع القضية رقم 5361 لسنة 2023 جنايات ثان أسيوط إلى ورود بلاغ لقسم شرطة ثان أسيوط من الخدمات الأمنية بموقف سيارات نزلة عبداللاه بمدينة أسيوط بشكوى المجني عليها " أميرة . ع . إ " 26 عاما ، مهندسة ، بانهاء أثناء استقلالها سيارة ميكروباص اجرة من مركز البداري إلى مدينة أسيوط كان احد الأشخاص يركب بالمقعد خلفها وقام بمسك أجزاء من جسدها .



قالت المجني عليها في تحقيقات النيابة العامة انه أثناء استقلالها سيارة ميكروباص في الكنبة منتصف السيارة بجوار الشباك كان يجلس خلفها المتهم " فرج . ع . س " 38 عاما ، عامل " واضعا قدمه في ظهر المقعد التي كانت تجلس عليه ومد يده اليسرى بجوار المقعد وامسك موطن عفتي وأمسكت بيده وصرخت في السيارة .



وتوصلت تحريات الرائد فادي سليمان شحاتة معاون مباحث قسم ثان أسيوط ، إلى صحة أقوال المجني عليها بقيام المتهم بالتعدي عليها وملامسته لأجزاء من جسدها أثناء جلوسها بالمقعد أمام المتهم .



وقررت النيابة اخذ عينة من المتهم لإجراء تحليل مخدرات لبيان عما إذا كان يتعاطى مواد مخدرة من عدمه وتبين من التحليل تعاطي المتهم لجوهر الحشيش المخدر .